Fussball Verstärkung in der Offensive: FC Luzern holt Max Meyer Der 26-jährige Deutsche unterschreibt beim FC Luzern einen Vertrag bis Sommer 2024. Max Meyer stand insgesamt 146 mal für den Traditionsverein Schalke 04 auf dem Platz. Er galt einst als eines der grössten Talente des deutschen Fussballs.

Der FC Luzern verpflichtet Max Meyer. Bild: PD

Der FC Luzern hat sich in der Offensive erneut verstärkt und holt Max Meyer. Der 26-jährige Deutsche hat beim FCL einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, wie der Klub in einer Mitteilung schreibt.

Ausgebildet wurde der Offensivmann bei Rot-Weiss Oberhausen, bevor er sich der Jugendabteilung des MSV Duisburg anschloss. Nach fünf Jahren wechselte Meyer in den Nachwuchs des FC Schalke 04 – auch dort habe er mit starken Leistungen und Skorerpunkten überzeugt. In der Saison 2012/13 feierte Meyer sein Bundesliga-Debüt bei den Königsblauen, wo er auch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf dem Platz stand. Für den Traditionsklub aus dem Ruhrpott stand Meyer während sechs Saisons insgesamt 146-mal im Einsatz.

In der Saison 2018/19 machte der Stürmer einen Abstecher in die Premier League zu Crystal Palace. Nach zweieinhalb Saisons wechselte Meyer zurück in die Bundesliga und schloss sich dem 1. FC Köln an, wechselte dann aber im Sommer erneut – diesmal zum türkischen Grossklub Fenerbahçe Istanbul. Nach wenigen Monaten am Bosporus wurde Meyer auf die Rückrunde der Saison 2021/22 dann zum FC Midtjylland nach Dänemark ausgeliehen, für den er 13 Mal im Einsatz stand und unter anderem den dänischen Cupsieg feiern konnte.

«Mit Max Meyer konnten wir einen Spieler verpflichten, der trotz seiner erst 26 Jahre viel Erfahrung mitbringt und eine ideale Ergänzung für unseren Kader darstellt», lässt sich FCL-Sportchef Remo Meyer in der Mitteilung zitieren. «Wir sind überzeugt, dass wir von den Qualitäten von Max profitieren können und Max im Gegenzug seiner Karriere neuen Schwung verleihen kann.», sagt er weiter.

Verbindung zu Max Meyer via derselben Agentur wie Müller und Dräger

Max Meyer wird von derselben deutschen Berateragentur Rogon betreut wie Torhüter Marius Müller und Offensivverteidiger Mohamed Dräger, die beide seit längerer Zeit mit guten Leistungen beim FC Luzern überzeugen.

Der technisch versierte Mittelfeldspieler hatte in der Saison 2017/2018 massgeblichen Anteil an der Vizemeisterschaft von Schalke 04. Sein Transferwert schoss damals auf 20 Millionen Euro hoch. In Gelsenkirchen war man enttäuscht von Max Meyer, als dieser nach der erfolgreichen Saison den Traditionsverein ablösefrei in Richtung Crystal Palace verliess. Dort spielte er übrigens unter dem ehemaligen Schweizer Nationalcoach Roy Hodgson in der Premier League.

Vor vier Jahren stand Meyer vor einem Transfer zu Man City

In seiner besten Zeit der Karriere bei Schalke stand der offensive Mittelfeldspieler auch in fortgeschrittenen Gesprächen mit Manchester City, bekanntlich einem der reichsten und erfolgreichsten Klubs der Premier League. Meyers Laufbahn ist seit einiger Zeit ins Stocken geraten – natürlich nur deshalb konnte der FCL einen solchen Hochkaräter unter Vertrag nehmen. (pl/dw)