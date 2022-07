FUSSBALL Vor dem FCZ-Spiel: Der tunesische WM-Star Dräger ist nicht gegen seinen Willen beim FCL Der FC Luzern muss beim Saisonstart auswärts bei Meister Zürich antreten (Samstag, 18 Uhr, Letzigrund). Luzerns Rechtsverteidiger Mohamed Dräger (26) sagt: «Der FCZ kommt mit der Wut im Bauch. Aber der FCL ist bereit.»

Hier fühlt er sich wohl: Mohamed Dräger wurde in der Swisspor-Arena schnell zum Publikumsliebling. Bild: Patrik Hürlimann (Luzern, 20. Juli 2022)

Als der FC Luzern im vergangenen Februar Mohamed Dräger verpflichtete, wurde der Deutsch-Tunesier im Abstiegskampf innert wenigen Wochen zum Luzerner Publikumsliebling. Dabei war es gar nicht seine Arbeit als rechter Aussenverteidiger, welche die Luzerner Fans und Anhänger begeisterte. Vielmehr waren es Drägers Sprints nach vorne, seine gefährlichen Flanken, seine perfiden Torschüsse.

Dann kam der Ligaerhalt für den FCL, und wohl manch einer rechnete damit, dass der 32-fache tunesische Nationalspieler weiterziehen würde, weg vom schönen Luzern, in eine, nun… interessantere, lukrativere Fussballstadt. «Ja, es gab Angebote, lukrative Angebote», sagt Dräger vor dem Luzerner Saisonstartspiel in Zürich, «aus Deutschland, aus Frankreich, auch aus der Schweiz.» Aber dann stellt Dräger gleich klar:

«Ich bin ganz entspannt. Ich bin nicht gegen meinen Willen in Luzern. Ich habe mir hier in dreieinhalb Monaten einiges aufgebaut und wollte keinen Umbruch.»

Ein Faktor ist selbstverständlich auch die Fussball-WM, die im November angepfiffen wird. Dräger hat sich mit Tunesien für die Endrunde in Katar qualifiziert und selbst sein Nationaltrainer Jalel Kadri hat ihm geraten, beim FC Luzern zu bleiben.

Denn: Läuft alles normal und kann Dräger die hervorragenden Leistungen der letzten Monate abrufen, wird er beim FCL Stammspieler sein und auf die vom Nationaltrainer geforderten Spieleinsätze kommen. «Kadri hat die Fortschritte, die ich in Luzern gemacht habe, erkannt», sagt Dräger.

«Mir wird beim FCL nichts geschenkt»

Weil Dräger nach den Barragespielen gegen Schaffhausen Anfang Juni mit dem Nationalteam innert zwei Wochen vier Länderspiele bestritt, erhielt er bei seiner Rückkehr nach Luzern von FCL-Trainer Mario Frick «Extraferien». Da waren die Qualifikationsspiele gegen Äquatorialguinea (4:0) und Botswana (0:0); da waren auch die beiden Partien am Kirin-Cup in Japan gegen Chile (2:0) und Japan, das im Final eindrücklich mit 4:0 bezwungen wurde.

Dräger spielte zweimal durch, wurde einmal ausgewechselt und sass nur gegen Botswana auf der Ersatzbank. «Extraferien?» wundert sich Dräger und korrigiert:

«Mir wird beim FCL nichts geschenkt. Es waren keine Extraferien. Es waren verschobene, verspätete Ferien.»

Vom Wohnort im Krienser Mattenhof ging’s also mit der deutsch-venezolanischen Partnerin in die Heimat der Mama, nach Tunesien. Alles schön am Meer entlang, von Tunis nach Djerba, weiter nach Hammamet und wieder zurück nach Tunis.

Als Nationalspieler weilt Dräger öfters in Tunesien, «aber Urlaub habe ich dort sechs Jahre lange nicht mehr gemacht». Danach weilte Dräger noch eine halbe Woche in Freiburg im Breisgau, dort, wo er aufwuchs, «um vor der Rückkehr zum FCL noch Koffer zu packen.»

«Wir haben die Qualität und Mentalität»

Genau, zurück zum FCL. Cheftrainer Frick erklärte vor wenigen Tagen, dass Dräger vielleicht noch zwei Wochen brauche, um seine Leistung zu hundert Prozent abrufen zu können. Deshalb musste Dräger in den letzten Tagen vor allem harte Läufe absolvieren, «den höllischen Teil einer Saisonvorbereitung», wie es der offensive Defensivspieler, der vor rund einem Monat seinen 26. Geburtstag feierte, ausdrückt. Erst jetzt kommt im Training der Ball an den Fuss. Und jetzt sagt Dräger:

«Ich bin bereit für das Spiel gegen den FC Zürich.»

Man werde, so Dräger, mit dem nötigen Respekt in die neue Saison starten, «aber wir werden uns sicher nicht verstecken. Wir haben die Qualität und die Mentalität, um uns zu wehren und uns durchzusetzen. Selbst gegen ein Basel, ein YB oder gegen den Meister FC Zürich.» Das ist Drägers Super-League-Prognose aus der Sicht des FCL, die Prophezeiung des Mohamed sozusagen.

Mit dem Gebetsteppich oder mit einem Handtuch

Und wenn wir schon dabei sein: Dräger ist praktizierender Muslim, hält wenn immer möglich die fünf Gebetszeiten ein. «Kurze Waschung, mit Gebetsteppich oder zur Not auch mit einem Handtuch» wird dann daheim im Krienser Mattenhof-Quartier Richtung Osten gebetet.

Vielleicht für einen Startsieg auswärts gegen den FCZ? Der Schweizer Meister verlor am Dienstag das Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Karabach 2:3, das Super-League-Startspiel zuvor gegen die Young Boys mit 0:4. Dräger:

«Die sind erst von der Reise nach Aserbaidschan zurückgekehrt. Und ich weiss von meinen Länderspielen, was Reisestrapazen sind. Das ist ein kleiner Vorteil für uns. Aber Zürich wird nach zwei Niederlagen mit der Wut im Bauch gegen uns antreten.»

Doch Dräger verspricht: «Der FCL ist fit und absolut vorbereitet.»

Luzern braucht, das weiss auch Dräger, «ein positives Resultat im Startspiel», denn der FCL wird nach drei gespielten Runden aufgrund der Spielverschiebungen erst mit einer Partie zu Buche stehen und dann womöglich bereits einem Punkterückstand hinterherrennen müssen.

In der Super-League-Tabelle den andern hinterherrennen müssen, das will Dräger nicht. Er schätze in Luzern «die schöne Altstadt, das Panorama am See mit dem Schnee auf dem letzten Zipfel der Berge.» Aber:

«Ich bin nicht in Luzern, um touristisches Sightseeing zu machen. Ich bin in Luzern, um mit dem FCL Spiele zu gewinnen.»