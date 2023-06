Fussball Weiterer Neuzugang: Kevin Spadanuda wechselt zum FC Luzern Der 26-jährige Kevin Spadanuda wechselt vom AC Ajaccio zum FC Luzern. Er hat einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschrieben.

Der FC Luzern kann einen weiteren Neuzugang verzeichnen: Kevin Spadanuda wechselt vom AC Ajaccio zum FC Luzern. Der 26-jährige Bülacher unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026, teilt der Verein mit. Spadanuda stammt aus der Jugendabteilung des FC Aarau, für den er nach einer verletzungsbedingten Pause in der Saison 2019/20 in der Challenge League debütierte. In 98 Spielen erzielte der Linksaussen 27 Tore und 15 Assists und avancierte zu einem der Leistungsträger des FCA. Nach einer starken Saison 2021/22 wechselte Spadanuda zum französischen Erstligisten AC Ajaccio, für den er 22 Spiele absolvierte.

Kevin Spadanuda wechselt zum FC Luzern. Bild: PD

«Wir haben Kevin schon länger beobachtet und freuen uns, dass der Transfer nun zustande gekommen ist», lässt sich Sportchef Remo Meyer in der Mitteilung zitieren. «Kevin war in seiner Zeit beim FC Aarau einer der dominantesten Spieler der Challenge League und wird uns mit seiner Dynamik und Torgefährlichkeit zusätzliche Optionen in der Offensive geben.» Spadanuda werde am Mittwoch ins Mannschaftstraining einsteigen und beim FC Luzern die Rückennummer 10 tragen. (tos)