Fussball YB spielt sich in den Meisterrausch und besiegt den FCL 5:1 Für den FC Luzern gibt es im ausverkauften Wankdorf nichts zu holen: Die Young Boys sind an diesem Meisterparty-Sonntag zu stark für die Innerschweizer und gewinnen 5:1 (3:1). Der FCL zeigt allerdings recht lange eine ordentliche Leistung und verliert erstmals nach vier Siegen in Folge.

Der FC Luzern muss vor dem Match in Bern bekanntgeben, dass Goalgetter Dejan Sorgic und Offensivmann Sofyan Chader verletzt ausfallen. Vor allem die Absenz von Sorgic wiegt schwer. Die Nummer 9 hat zu den vier Siegen in Serie, welche die Blau-Weissen zuvor feierten, je ein Tor beigesteuert.

Die Mannschaften betreten das Spielfeld. Bild: Georgios Kefalas/Keystone (Bern, 30. März 2023)

Für Sorgic spielt Lars Villiger von Anfang an. Der 19-jährige Stürmer kommt zum sechsten Einsatz in der Super League, er steht zum zweiten Mal in der Startelf. Beim FCL fehlen von den Stammspielern neben Sorgic auch noch die gesperrten Max Meyer und Marco Burch.

Trotz der fehlenden Erfahrung dieser wichtigen Spieler starten die Luzerner gut in dieses Spiel. Sie halten vehement dagegen. Die erste grosse Torchance erhält Mohamed Dräger in der 27. Minute, nachdem die beiden YB-Verteidiger Miguel Chaiwa und Aurèle Amenda ineinandergerieten und so den Weg für WM-Teilnehmer Dräger frei machten. Doch der Deutsch-Tunesier versucht, Goalie Anthony Racioppi zu umspielen und wird schliesslich von diesem abgedrängt.

Miguel Chaiwa, links, und Ulisses Garcia, rechts, gratulieren Jean-Pierre Nsame, zu seinem 1:0-Führungstreffer. Bild: Georgios Kefalas/Kestone (Bern, 30. April 2023)

Nur fünf Minuten später zeigen die Berner, dass sie vor 31'500 Fans im Wankdorf vorzeitig Meister werden wollen: Jean-Pierre Nsame bringt YB im Nachschuss in Führung. Der Ex-Luzerner Filip Ugrinic scheiterte mit dem ersten Schussversuch an Martin Frydek, der mit dem Fuss abwehrte.

YB Torhüter Anthony Racioppi und Luzerns Luca Jaquez beim 1:2 Anschlusstreffer für den FCL. Bild: Peter Klaunzer/Keystone (Bern, 30. April 2023)

Nun ist das Fieber für die YB-Meisterfeier geweckt: Fabian Rieder schickt Christian Fassnacht auf den Weg, der allein vor Marius Müller zum 2:0 (38.) trifft. Zwar kommen die Luzerner in der 41. Minute nach einem Corner von Frydek zum 1:2-Anschusstreffer, es ist ein Eigentor von Amenda, aber das Skore können sie nicht lange halten: In der 44. Minute schiesst Sandro Lauper mittels Direktabnahme ein wunderschönes Weitschusstor zum 3:1. Die Gastgeber befinden sich definitiv im Meisterrausch, die Stimmung im Wankdorf ist elektrisierend.

In der zweiten Halbzeit hat der FCL Pech mit einem Kopfball von Luca Jaquez an die Latte (55.), ehe YB wieder das Spieldiktat übernimmt: In der 61. Minute erhöht Fabian Rieder mit einem sehenswerten Freistoss auf 4:1. Müller im Luzerner Tor ist zum vierten Mal bezwungen. Und in der 80. Minute erzielt der eingewechselte Cedric Itten nach einer Freistossflanke von Kastriot Imeri spektakulär den 5:1-Endstand.

FCL-Goalie Marius Müller ist beim Gegentreffer zum 4:1 durch Fabian Rieder machtlos. Bild: Claudio De Capitani/freshfocus (Bern, 30. April 2023)

Die Luzerner verlassen das Spielfeld enttäuscht, während die Berner ihren 16. Meistertitel vorzeitig und vor heimischer Kulisse feiern können. In der Bundeshauptstadt ist heute Sonntag Freinacht.

Young Boys – Luzern 5:1 (3:1)

Wankdorf. – 31'500 Zuschauende (ausverkauft). – SR Cibelli.

Tore: 32. Nsame (Ugrinic) 1:0. 38. Fassnacht (Rieder) 2:0. 41. Amenda 2:1. 44. Lauper 3:1. 61. Rieder (Freistoss) 4:1. 80. Itten (Freistoss Imeri) 5:1.

Young Boys: Racioppi; Chaiwa, Amenda, Zesiger, Garcia; Lauper; Fassnacht (70. Imeri), Ugrinic (80. Rrudhani); Rieder (80. Lustenberger); Nsame (70. Itten), Elia (80. Monteiro).

Luzern: Müller; Ottiger, Jaquez, Beka, Frydek; Beloko (68. Diambou), Jashari; Dräger (73. Rupp), Dorn, Schürpf (68. Breedijk); Villiger (82. Kimpioka).

Bemerkungen: Young Boys ohne Camara, Von Ballmoos und Rüegg (alle verletzt). Luzern ohne Burch und Max Meyer (beide gesperrt), Simani, Sorgic, Campo, Kadak, Klidje, Toggenburger, Emini, Leny Meyer und Chader (alle verletzt).

Am kommenden Sonntag empfängt der FC Luzern den FC Lugano in der Swisspor-Arena. Spielbeginn um 14.15.