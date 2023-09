Fussball Zwei rote Karten, Penalty und Doppelpack von Max Meyer: Luzern schlägt Lugano in einer verrückten Partie 3:2 In einer unterhaltsamen Partie mit zwei roten Karten, einem Penalty und Doppelpack von Max Meyer kommt der FCL zu einem weiteren Heimsieg. Nicky Beloko muss frühzeitig unter die Dusche.

Kurz vor Anpfiff wird bekannt, dass Marco Burch zu Legia Warschau wechselt. Auch Asumah Abubakar fehlt im Kader. Von Empoli stösst zudem der Ex-Luzerner Nici Haas zurück in die Zentralschweiz. Der Mittelfeldspieler wird bis Ende Saison von den Italienern ausgeliehen – danach besitzt der FCL über eine Kaufoption.

In der Innenverteidigung starten Ismajl Beka und Denis Simani. Im Sturm darf Lars Villiger von Beginn weg ran. Sofyan Chader, der gegen GC das entscheidende Tor schoss, nimmt zuerst auf der Bank platz.

4. Minute: Ardon Jashari verliert am eigenen Sechzehner den Ball. Renato Steffen spielt einen tollen Heber über Ismajl Beka auf Jhon Espinoza. Dieser erzielt mit einem satten Schuss das 1:0.

Enttäuschung bei Nicky Beloko und Martin Frydek - Torschütze Jhon Espinoza jubelt. Bild: Marc Schumacher / freshfocus (Luzern, 3. 9. 2023)

19. Minute: Eine Flanke von Nicky Beloko kann Lugano-Keeper Serif Berbic nicht kontrollieren. Max Meyer steht goldrichtig und erzielt den Ausgleichstreffer zum 1:1.

22. Minute: Nur wenige Minuten nach dem 1:1 trifft Max Meyer erneut – diesmal via Penalty. Nachdem Ayman El Wafi den Luzerner Lars Villiger im Strafraum zu Fall bringt, zeigt Schiedsrichter Lukas Fähndrich sofort auf den Elfmeterpunkt. Der FCL-Captain versenkt den Elfer eiskalt.

Max Meyer erzielt das 2:1 vom Elfmeterpunkt aus. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 3. 9. 2023)

75. Minute: Luzern spielt mit 11 Mann gegen offensive 10 Luganesi. Dies eröffnet Raum zum Kontern. Lars Villiger zieht los und erwischt Goalie Serif Berbic in der kurzen Ecke.

96. Minute: Es läuft bereits die Nachspielzeit als Lugano aus heiterem Himmel noch ein Tor erzielt. Shkelqim Vladi erzielt den Anschlusstreffer.

Bei Lugano werden einige Spieler geschont. Unter der Woche hatte Captain Sabbatini nach der Niederlage gegen Union Saint-Gilloise die Aufstellung und Einstellung kritisiert. Das kam bei Lugano-Coach Croci-Torti nicht gut an – Sabbatini muss neben vielen anderen Leistungsträgern auf der Bank Platz nehmen.

Trotz des nominell schwächeren Kaders startet Lugano wie die Feuerwehr in die Partie. Schon in der vierten Minuten gehen die Tessiner durch Espinoza in Führung. Die Luzerner sehen da nicht wach aus. Das ändert sich aber nach dem frühen Gegentor: der FCL kommt zu mehreren Chancen und erzielt in der 19. Minute tatsächlich den Ausgleichstreffer. Max Meyer kommt zu einem ersten Saisontor.

Lugano in der Folge völlig von der Rolle: nur wenige Minuten nach dem Ausgleich bringt El Wafi Villiger im Strafraum zu Fall. Fähndrich entscheidet auf Elfmeter, welcher von Meyer versenkt wird. Innerhalb von 4 Minuten kehrt der FCL die Partie. Vor der Halbzeit braucht es aber dennoch zweimal eine Riesentat von Loretz um den Vorsprung zu halten.

Max Meyer erzielt beide Luzern-Tore in der ersten Halbzeit. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 3. 9. 2023)

Nach wenigen Minuten in der zweiten Halbzeit ist für Kadak Feierabend. Spadanuda ersetzt ihn auf dem Flügel. Auch Croci-Torti wechselt. Bei einem Dreifachwechsel kommen für Lugano Valenzuela, Bottani und Aliseda. Auch Sabatini wird im Verlauf der zweiten Hälfte eingewechselt. Damit wird die Elf der Ticinesi auf dem Platz um einiges gefährlicher. Es ist Bottani, welcher nach rund 60 Minuten Loretz mit einem gefährlichen Weitschuss herausfordert. Der Krienser ist aber weiterhin eine verlässliche Kraft zwischen den Pfosten.

Einige Verwirrung gibt es dann vor der 70 Minute: Beloko erobert den Ball, im Gegenstoss wird dann Spadanuda von Espinoza mit einem Foul als letzter Mann gestoppt. Der VAR greift ein - zuerst wird überprüft, ob Beloko die rote Karte erhalten soll. Nachdem die Entscheidung hier Nein lautet, bekommt dann aber Espinoza für die Notbremse die rote Karte. Eine seltsamer Ablauf der Ereignisse.

Jhon Espinoza erzielt ein Tor für Lugano, holt sich aber auch eine rote Karte. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 3. 9. 2023)

In Überzahl kommt Luzern gegen ein jetzt offensives Lugano zu weiteren Konterchancen. Eine dieser Konterchancen verwertet Villiger zum 3:1. Zwar hat Beloko beim VAR keine rote Karte bekommen, die holt er sich wenige Minuten nach dem Tor von Villiger aber dennoch, nachdem er zum zweiten Mal für ein Foul die Gelbe sieht.

Zehn Minuten vor Ende der Partie muss der zuvor eingewechselte Spadanuda bereits wieder raus, er hat sich an der Schulter verletzt. Auch für den völlig erschöpften Villiger ist Feierabend. Ademi ersetzt ihn im Sturm. Um die Defensive zu stärken, kommt zudem noch Jaquez für Meyer. In der Nachspielzeit kommt es aber dennoch zu einem weiteren Treffer für Lugano. Vladi erzielt den Anschlusstreffer kurz vor Ende. Beim 3:2 bleibt es dann aber.

Ende gut, alles gut. Pascal Loretz und Kemal Ademi sind sichtlich erleichtert über den Sieg. Bild: Philipp Schmidli / KEYSTONE (Luzern, 3. 9. 2023)

Lars Villiger jubelt nach dem Tor zum 3:1. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 3. 9. 2023)

Luzern – Lugano 3:2 (2:1)

Swisspor-Arena. – 12’000 Zuschauende. – SR Fähndrich.

Tore: 4. Espinoza (Steffen) 0:1. 19. Max Meyer (Beloko) 1:1. 22. Max Meyer (Foulpenalty) 2:1. 74. Villiger (Spadanuda) 3:1. 96. Vladi 3:2.

Luzern: Loretz; Ottiger, Simani, Beka, Frydek; Jashari, Beloko; Dorn, Max Meyer (85. Jaquez), Kadak (51. Spadanuda/83. Ulrich); Villiger (83. Ademi).

Lugano: Berbic; Espinoza, Mai, El Wafi, Hajdari (55. Valenzuela/81. Celar)); Steffen, Mahmoud (55. Bottani), Grgic, Cimignani (55. Aliseda); Vladi, Bislimi (65. Sabbatini).

Bemerkungen: Luzern ohne Klidjé (verletzt) und Burch (Transfer zu Legia Warschau). Lugano ohne Saipi und Osigwe (beide verletzt). – Rote Karte: 72. Espinoza (Notbremsefoul). Gelb-rote Karte: 76. Beloko (Foul). Verwarnungen: 2. Dorn, 12. Vladi (beide Foul), 33. Bislimi (Reklamieren), 65. Beloko (Schwalbe), 72. El Wafi (Unsportlichtlichkeit), 98. Grgic (Foul).



Jetzt gibt es erstmals eine Nati-Pause: Mit Ardon Jashari im Aufgebot von Murat Yakin. Am Samstag, 16. September, folgt das Cupspiel in Thun.