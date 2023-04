Kommentar Fussballchaoten – bleibt die Politik weiter untätig, wird sie vom Volk überstimmt Nach dem Hochrisikospiel ist vor dem Hochrisikospiel: Wann wird dieses Prinzip endlich durchbrochen? In Luzern scheint die Politik bis anhin nicht gewillt, Fangewalt konsequent zu unterbinden. Man darf jetzt auf das Volk hoffen. Martin Messmer Drucken Teilen

Seit Jahrzehnten wird diskutiert, wie man das Problem randalierender Fussballfans lösen könnte. Dieses Bild hier dokumentiert Ausschreitungen in Luzern im Jahr 2007 – in den seither vergangenen 16 Jahren ist nichts besser geworden. Archivbild: «Luzerner Zeitung»

Runde Tische, Dialog, Fanarbeit, Prävention: Das sind alles wichtige Massnahmen, um Gewalt und Vandalismus rund um Fussballspiele in Schweizer Städten einzudämmen – wahrscheinlich wären die Zustände ohne sie noch schlimmer.

Nur: Es ist längst überfällig, das Fussballchaoten-Problem nicht nur einzudämmen, sondern zu lösen. Die Bevölkerung der Stadt Luzern musste zuletzt wieder innert weniger Wochen zwei Mal Randale von Gästefans ertragen, am Samstag wurden einmal mehr Polizisten angegriffen. So geht das seit Jahren.

Damit das aufhört, genügen Methoden wie die eingangs genannten offenkundig nicht. Es braucht empfindliche Sanktionen, wie sie in Luzern von der Mitte gefordert wurden. Das Parlament befand das Problem aber kürzlich nicht für dringlich genug, um es sofort zu anzugehen.

Die Mitte droht deshalb, ihre Forderungen mit einer Volksinitiative durchzusetzen, sollte die Regierung nicht innert zweier Monate aufzeigen, wie sie das Problem endlich lösen will. Vorstellbar sind für die Mitte personalisierte Tickets, Geisterspiele, konsequente Belangung von Übeltätern. Die nötige Anzahl Unterschriften für solche Forderungen gegen Fangewalt dürfte problemlos sammelbar sein, auch weil der Kanton nicht transparent machen will, wie viel die Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen tatsächlich kosten. Und an der Urne sind härtere Massnahmen gegen gewaltbereite Chaoten wohl mehrheitsfähig.

Ein Monat des Ultimatums ist bereits verstrichen; kommt die Regierung nicht mit einem der Mitte genehmen Vorschlag, dürfte das Volk in dieser Causa bestimmen – und die Politik überstimmen. Derweil erwartet Luzern am 20. Mai gegen St.Gallen das nächste Hochrisikospiel.