Der FC Luzern trifft am Sonntag in der Swissporarena im Super-League-Spiel auf den FC Basel (16 Uhr) und am Mittwoch im Cup auf die BSC Young Boys. Daniel Wyrsch, Sportredaktor der Luzerner Zeitung und Philipp Breit, Sportchef von Radio Pilatus und Tele 1, analysieren die Ausgangslage.