Gegentreffer in der Nachspielzeit: Luzern verliert gegen Xamax mit 1:2 Der FC Luzern verliert ein ereignisarmes Spiel gegen Neuchâtel Xamax mit 1:2. Der Sieg der Gäste ist verdient, weil sie sich mehr Chancen erarbeitet haben.

Marcis Oss (Mitte) erzielt in der 91. Minute das 2:1 für Xamax. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Jubelnde Neuenburger, betrübte Luzerner: Xamax gewinnt in Luzern dank eines Treffers von Marcis Oss in der Nachspielzeit mit 2:1. Das Tor hatte sich abgezeichnet, weil die Beine der Luzerner immer müder wurden, die Gäste aber auf den Siegtreffer drangen. Der FCL hatte zwar mehr Ballbesitz, Xamax war insgesamt aber die bessere Mannschaft. 10:1-Ecken und 18:10-Schüsse zugunsten der Gäste sprechen eine deutliche Sprache. «Wenn du Letzter bist, gehen sie nie rein. Heute war das zum Glück mal anders», sagte der Xamaxien Musa Araz nach dem Spiel. FCL-Torschütze Lorik Emini meinte: «Ab der 80. Minute haben ein paar von uns nachgelassen. Das darf in der Super League nicht passieren.»

Der Rückstand des FC Luzern auf das viertplatzierte Servette beträgt neu vier Punkte – bei deutlich schlechterem Torverhältnis. Der Europa-League-Platz rückt in weite Ferne. Schlusslicht Xamax seinerseits hat ein Lebenszeichen von sich gegeben und liegt nur noch zwei Punkte hinter Sion, das aber ein Spiel weniger absolviert hat. Für den Klassenerhalt ist noch ein grosses Stück Arbeit nötig.

38. Minute, 0:1: Musa Araz kann von der linken ungehindert auf die rechte Seite flanken. Dort steht Xamax-Topskorer Raphaël Nuzzolo. Der nimmt den Ball direkt und haut ihn ins kurze Eck. FCL-Goalie Marius Müller macht dabei keine gute Figur, auch wenn der Ball kurz vor dem Tor noch aufspringt.

57. Minute, 1:1: Lorik Emini erkämpft sich im Mittelfeld mit viel Einsatz den Ball, Margiotta schickt Schürpf in die Tiefe, der wieder zu Emini passt. Und der 20-Jährige schiebt den Ball locker an Xamax-Goalie Walthert vorbei ins Tor. Ein wunderbar herausgespielter Treffer – Eminis erster in der Super League.

91. Minute, 1:2: Xamax drückt auf den zweiten Treffer. Samir Ramizi schlägt einen hohen Ball in den Luzerner Strafraum. Dort stehen drei Xamaxiens und zwei Luzerner. Verteidiger Marcis Oss steigt am höchsten und trifft per Kopf zum viel umjubelten Siegtreffer für Xamax.

Der FCL hat zwar 57 Prozent Ballbesitz, ist aber nicht die bessere Mannschaft. Gefährliche Chancen kann er sich trotz Dreimannsturm nicht erarbeiten. Die Abschlüsse von Kakabadze, Mistrafovic und Margiotta sind zu harmlos, die weiten Bälle auf die Flügel führen zu oft zu keinen nennenswerten Aktionen. Xamax im Gegenzug kommt nach einer halben Stunde besser ins Spiel und geht in einer leichten Druckphase durch Raphaël Nuzzolo in Führung.

Luzern hat Glück, dass es nach 48 Minuten nicht 0:2 steht. Nach einem Fehlpass von Pascal Schürpf kann Samir Ramizi alleine auf das FCL-Tor laufen, wird aber von David Mistrafovic doch noch entscheidend am Abschuss gehindert. Zehn Minuten später steht es dank Lorik Emini 1:1. Die restlichen Chancen gehören aber Xamax. Verteidiger Arbenit Xhemajli schiesst in der 69. Minute aus fünf Metern am Tor vorbei. In der 77. Minute hält Marius Müller hervorragend gegen Ramizi und in der 85. Minute ist es wieder Ramizi, der das Tor per Kopfball verpasst. Von Luzern kommt nach dem Ausgleich nicht mehr viel, die Batterien scheinen leer. Und so überrascht es nicht, dass in der Nachspielzeit der Siegtreffer für die Neuenburger fällt.

Thun - St.Gallen 2:1.

Servette - Basel 2:2.

Sion - Lugano 1:1.

Zürich - Young Boys 0:5.