Häberli, Wicky, Berner und Co.: Das sind die FCL-Trainerkandidaten Der FC Luzern ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer, noch diese Woche soll er vorgestellt werden. Wir stellen die Topkandidaten vor. Raphael Gutzwiller

Thomas Häberli (44)

(Bild: Georgios Kefalas/Keystone, Düsseldorf, 8. August 2018)

Kandidat Nummer eins scheint derzeit Thomas Häberli zu sein. Schon im letzten Sommer war er ein Thema beim FCL gewesen, wechselte aber nur nicht nach Luzern, weil er kurz zuvor einen Vertrag beim FC Basel als Assistenztrainer unterschrieben hat. Inzwischen ist er aber wieder vereinslos und stünde deshalb bereits per sofort zur Verfügung. Häberli würde perfekt ins Anforderungsprofil passen. Zwar spielte er in seiner Aktivkarriere nie für den FC Luzern, Häberli stammt aber aus der Region, wuchs als Bauernsohn in Ballwil auf. Als einstiger Nachwuchstrainer würde er bestimmt auch gut mit den jungen Spielern umgehen können. Seine Trainerkarriere startete er 2009 beim FC Perlen-Buchrain in der 3. Liga, danach war er jahrelang im Nachwuchs von den Young Boys und des FC Basel tätig.

Raphael Wicky (41)

(Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus, Manchester, 7. März 2018)

Beim FC Basel ist er gescheitert, nun ist er ein interessanter Mann für den FC Luzern: Raphael Wicky. Bei ihm weiss man, dass er auf den eigenen Nachwuchs setzt, das hat er auch in Basel gezeigt. Seine Bilanz beim ehemaligen Schweizer Ligadominator liest sich aber nicht gerade super. Eingesetzt um die Verjüngung und «Verbaslerung» beim FCB voranzutreiben, verpasste er die gesteckten Ziele Meistertitel und Cupsieg. Einzig in der Champions League sorgte er für Furore: Wicky kam mit dem FC Basel gar in die Achtelfinals der Champions League. Ende Juli wurde er jedoch entlassen, nachdem es beim FCB nicht wunschgemäss lief. Für ihn spricht aber, dass selbst Routinier-Trainer Marcel Koller aus dem FCB-Kader bisher wenig herausholt. Wicky war in seiner Aktivkarriere jahrelang Nationalspieler, spielte unter anderem für Hamburg in der deutschen Bundesliga. Gegen eine Anstellung beim FC Luzern spricht, dass er wohl auf viel Geld verzichten müsste, das ihm vom FC Basel noch zusteht. Der FCL könnte aber seine Chance sein, wieder in der Super League arbeiten zu dürfen.

Bruno Berner (41)

(Bild: Dominik Wunderli, Kriens, 29. Januar 2019)



Derzeit sorgt er mit dem kleinen Bruder des FC Luzern für Furore: Bruno Berner. Kriens besitzt als einziger Challenge-League-Verein kein Profiteam, steht derzeit jedoch nicht auf einem Abstiegsplatz. Berner ist im Vorjahr mit Kriens sogleich aufgestiegen, beweist daneben als SRF-Experte Fussballfachwissen. Berner spielte in seiner Laufbahn als Aussenverteidiger für Mannschaften wie GC, Basel, Freiburg, Blackburn und Leicester City. Sein Handicap: Zum einen würde er den SCK wohl kaum mitten in der Saison verlassen, zum anderen besitzt er die Uefa-Pro-Lizenz noch nicht. Diese hat er wahrscheinlich erst im Sommer 2020. Deshalb müsste ihm bis dahin bestimmt FCL-Assistenztrainer Thomas Binggeli, der die Lizenz besitzt, zur Seite gestellt werden. Ob Binggeli, ein enger Vertrauter von Ex-FCL-Trainer René Weiler, das mitmacht, ist eine andere Frage.

Heiko Vogel (43)

(Bild: Domink Angerer/EPA, Graz, 1. August 2018)

Ein Kandidat, bei dem der Luzerner Bezug auch fehlen würde, ist Heiko Vogel. Er wäre aber derzeit vereinslos und demzufolge sofort zu haben. Bis im letzten November war er Trainer von Sturm Graz. Für ihn sprechen neben einiger Erfahrung als ehemaliger Trainer des FC Basel und im Nachwuchs des FC Bayern München auch persönliche Verbindungen. Er ist mit Alex Frei befreundet, der wiederum eine enge Freundschaft mit FCL-Sportchef Remo Meyer pflegt. Alex Frei ist Götti einer der Söhne von Meyer. Da er dem gesuchten Profil des Trainers wohl nicht ganz entsprechen würde, scheint er derzeit nicht der Topkandidat zu sein.

Pierluigi Tami (57)

(Bild: Anthony Anex/Keystone, Luzern, 19. April 2015)

Für den Tessiner spricht, dass er sofort verfügbar wäre. Zuletzt war er bis im April 2018 Trainer des FC Lugano, wurde dort aber entlassen. Als Trainer der Grasshoppers war er 2016 noch als bester Coach der Liga ausgezeichnet worden. Beim Rekordmeister war er über zwei Jahre gewesen. Nach einer starken ersten Saison 2015/16 mit dem Erreichen von Rang 4, gerät er später mit den Hoppers in den Abstiegskampf. Der Tessiner Trainer musste nach rund zweieinhalb Jahren gehen. Nun könnte der ehemalige U21-Nationaltrainer der Schweiz mit seiner grossen Erfahrung dem FCL helfen.

Maurizio Jacobacci (56)

(Bild: Alessandro della Valle/Keystone, Saviese, 13. Juli 2018)

Jacobacci selber wäre sicher interessiert, machte nie einen Hehl daraus, dass der FCL für ihn ein spannender Verein wäre. Er lebt seit Jahren in der Innerschweiz und ist mit der Region eng verbunden. Zuletzt war Jacobacci, der als grosser Motivator gilt, beim FC Sion tätig. Dort war er bis im letzten September angestellt, musste dann aber gehen. Davor war er bei sehr vielen Vereinen durchaus erfolgreich tätig, darunter auch lange beim SC Kriens. Er wäre für den FCL sicher eher günstig zu haben, da er gerne nach Luzern wechseln würde.

Boris Smiljanic (42)

(Bild: Melanie Duchene/Keystone, Schaffhausen, 15. September 2018)

Gehandelt als neuer FCL-Trainer wird auch Boris Smiljanic. Der ehemalige Verteidiger steht jedoch bei seinem derzeitigen Klub, dem FC Schaffhausen, stark in der Kritik. Nach der Niederlage am letzten Sonntag gegen den SC Kriens stimmten die Fans «Boris raus» an. Am Montag entliess Schaffhausen bereits seinen Sportchef Axel Thoma, aber auch Smiljanic ist angezählt. Das sind keine gute Voraussetzungen für den ehemaligen Verteidiger des FC Basel und der Grasshoppers. Schaffhausen ist Smiljanics erste Station als Cheftrainer auf der Profistufe, nachdem er zuvor U21-Trainer der Grasshoppers und Nachwuchskoordinator des FC Dietikon war.

Kandidaten mit Aussenseiterchancen

Oder kommt es zu einer grossen Überraschung? Die routinierten Jeff Saibene (50), Ciriaco Sforza (48) und Uli Forte (44) haben allesamt Aussenseiterchancen. Sie wären derzeit aber frei und könnten sogleich anfangen. Dies wäre denn auch sehr wichtig, hat FCL-Sportchef Remo Meyer doch versprochen, dass der neue Trainer seine Arbeit bereits vor dem nächsten FCL-Spiel am Sonntag gegen den FC Zürich aufnehmen soll.

Video starten Wie geht es weiter? «Einwurf» spezial – der LZ-Fussball-Talk nach der Entlassung von FCL-Trainer René Weiler