Jetzt ist es definitiv: Custodio und Rodriguez verlassen den FC Luzern, ein Youngster kommt Die Gerüchte sind nun bestätigt: Olivier Custodio und Francisco Rodriguez wechseln zum FC Lugano. Im Gegenzug kommt der Angreifer Salah Aziz Binous aus dem Tessin.

(pd/jwe) Einmal in den Süden bitte: Olivier Custodio und Francisco Rodriguez wechseln vom FCL der Innerschweiz zum FCL ins Tessin. Die beiden Wechsel wurden schon länger angekündigt, nun bestätigt der FC Luzern die Abgänge in einer Medienmitteilung.

Custodio spielte seit 2017 bei den Luzernern und kam auf 52 Einsätze in der Super League. Der 24-Jährige besass noch einen Vertrag bis Sommer 2021. Rodriguez kam ebenfalls im Jahr 2017 in die Innerschweiz, lief seither 58 Mal in der Super League auf, schoss elf Tore und steuerte acht Assists bei. Sein Vertrag wäre noch bis Sommer 2020 gelaufen.

18-jähriger Stürmer kommt

Luzern-Sportchef Remo Meyer vermeldet in der gleichen Mitteilung auch noch einen Zuzug: Salah Aziz Binous wechselt im Gegenzug von Lugano zu Luzern. Der 18-jährige Stürmer ist Schweizer U20-Nationalspieler und war letzte Saison an den FC Zürich ausgeliehen. Dort spielte er mehrheitlich in der U21.

Hier ist Salah Aziz Binous für die U21 des FC Zürich im Einsatz. (Bild: Claudio Thoma/freshfocus, 30. Mai 2019)

Sportchef Meyer über den Youngster:

«Es freut uns, dass sich Salah dazu entschieden hat, sich dem FC Luzern anzuschliessen. Wir sind der Überzeugung, für seine weitere Entwicklung ideale Bedingungen bieten zu können. Er hat noch viel Potenzial nach oben, und seine Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen. Wir sind sicher, dass wir mit Aziz ein Versprechen für die Zukunft verpflichten konnten.»