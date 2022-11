Kommentar Beim Spiel FC Alpstaeg gegen FC Luzern verlieren alle Am Donnerstag wird sich FCL-Besitzer Bernhard Alpstaeg zum Alleinherrscher im Klub krönen: Daran gibt es nach seinem Statement vom Montag keinen Zweifel mehr. Auch die Position des FCL ist nun unverrückbar. Martin Messmer Drucken Teilen

FCL-Besitzer Bernhard Alpstaeg (rechts) und FCL-Präsident Stefan Wolf prosten sich zu, als die Zukunft noch rosig schien. Jetzt ist das Geschirr endgültig zerschlagen. Bild: Patrick Huerlimann (Luzern, 15. September 2021)

Bernhard Alpstaeg wird beim FC Luzern seine Ziele durchzusetzen: An der ausserordentlichen Generalversammlung am Donnerstag wählt er den Verwaltungsrat ab und setzt sich als alleinigen Verwaltungsrat ein. So kann er die bei ihm in Ungnade Gefallenen, Präsident Stefan Wolf und Sportchef Remo Meyer, ebenfalls loswerden.

Seit Montag gibt es endgültig keine Hoffnung mehr, dass Alpstaeg doch noch einlenken könnte: Trotz des riesigen Widerstandes werde er sich «nicht vom Weg abbringen lassen», wie er schriftlich klarmachte. Ebenfalls am Montag teilte der FCL ultimativ mit, eine gemeinsame Zukunft nach allem Vorgefallenem sei jetzt «unmöglich»; dies, nachdem der Verein zuvor noch verzweifelt auf eine Mediation gehofft hatte. Im Gegensatz zum Klubbesitzer hat die FCL-Führung den FC St.Gallen zum Vorbild; dort besitzen die Fans 51 Prozent der Klubaktien.

Doch Alpstaeg denkt nicht daran, seine Aktien abzugeben. Als Alleinherrscher wird er praktisch den ganzen Verein, von Fans über Spieler bis zu Donatoren und Sponsoren, gegen sich haben. Schwer vorstellbar, wie Alpstaeg so seine Vision, «ein Siegerteam zu werden», umsetzen will. Ein «Siegerteam» hat der FCL nämlich schon, und die Perspektiven sind eigentlich so gut wie noch nie – was das Verdienst der aktuellen Führung ist, nicht jenes des Klubbesitzers. Im Spiel FC Alpstaeg versus FC Luzern hingegen wird es nur Verlierer geben. Auf lange Sicht wird der Klub dennoch gewinnen, weil die Fans recht haben: Eine Einzelperson kann niemals grösser sein als der FCL.