Kommentar Jashari und der FCL – Vernunft macht beide Seiten zu Gewinnern Die Zeichen zwischen dem FCL und seinem Nationalspieler Ardon Jashari standen während der Transferperiode auf Sturm. Doch nun gibt es ein gutes Ende – auch, weil beide Seiten Vernunft walten liessen.

Ardon Jasahri bleibt dem FC Luzern zumindest noch ein halbes Jahr erhalten. Danach sieht es nun, am letzten Transfertag der grossen Ligen, aus. Damit endet für den Klub und den 21-jährigen Baarer ein turbulenter Sommer. Etliche Gerüchte um namhafte Klubs wie Bologna, Porto oder Mönchengladbach machten die Runde, Jashari selbst kündigte im Interview mit unserer Zeitung offensiv an, zum FC Basel wechseln zu wollen.

Ardon Jashari wird noch bis mindestens Ende Jahr das Spiel des FCL lenken. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Zürich, 27. 8. 2023)

Nach so einem Hin und Her ist meist viel Geschirr zerschlagen. Aber im «Fall» Jashari haben die Protagonisten kühlen Kopf bewahrt und Vernunft walten lassen. Zwar hat der Mittelfeldspieler sein Amt als Captain abgeben müssen, aber nach einer kurzen «Denkpause» ist er wieder fester Bestandteil der Stammformation. Und auf dem Feld zeigt der junge Nationalspieler wie gewohnt gute bis sehr gute Leistungen – er scheint die Enttäuschung weggesteckt und in positive Energie umgewandelt haben. Einen Wechsel um jeden Preis will er nicht, das hat er nun noch einmal bekräftigt. Das Angebot und die sportliche Perspektive müssen stimmen.

Der FCL wird also sicher bis Ende Jahr auf Jashari zählen können. Ob der finanziell nicht auf Rosen gebettete FCL dann auf das Transfergeld angewiesen ist, wird sich weisen. Der Klub hat auf jeden Fall klar gemacht, dass er nicht gewillt ist, seine Eigengewächse an die heimische Konkurrenz abzugeben – ein klares Signal auch an andere aufstrebende Jungprofis aus der FCL-Talentschmiede.

Für Jashari bietet sich nun die Gelegenheit, mit starken Leistungen einen Klub auf sich aufmerksam zu machen, der wirklich zu ihm passt.