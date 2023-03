Kommentar Viele Argumente, aber keine Lösung im FCL-Aktionärsstreit Bernhard Alpstaeg will seine Aktienmehrheit zurück, der Verwaltungsrat des FC Luzern hält dagegen. Beide Seiten sagen, ihnen gehe es um das Wohl des Klubs. Ist es ihnen wirklich ernst damit, müssen sie sich aufeinander zubewegen. Cyril Aregger Drucken Teilen

Zwei Medienkonferenzen, zwei Standpunkte, ein Thema: Der Aktionärsstreit beim FC Luzern sorgt einmal mehr für Schlagzeilen. Am runden Tisch der Stadt Luzern und der Swiss Football League konnten sich Aktionär Bernhard Alpstaeg und der FCL-Verwaltungsrat um Präsident Stefan Wolf und Aktionär Josef Bieri nicht finden, das Experiment wurde von der Stadt abgebrochen.

Gesprochen wird weiterhin, wenn auch vor allem über- statt miteinander. Auf die Medienkonferenz von Bernhard Alpstaeg musste der FCL fast reagieren, um die Deutungshoheit über den Streit nicht dem Swiss­por-Patron zu überlassen. Bei beiden Medienkonferenzen wurden viele Argumente aufgeführt, manche stichhaltig, manche etwas weniger. Der Ton war entschlossen, enttäuscht, manchmal gar aggressiv. Konziliant war er jedoch nie.

Erhält Bernhard Alpstaeg seine Aktienmehrheit zurück? Setzt sich der Verwaltungsrat durch? Nach diesen Tagen deutet weiter alles darauf hin, dass die Zukunft des FCL vor Gericht entschieden wird. Das dürfte Jahre dauern. Jahre, in denen rund um den FCL mit seiner hervorragenden Jugendarbeit Unsicherheit herrschen wird – was beide Seiten eigentlich laut eigenen Aussagen nicht wollen. Ist es ihnen ernst damit, sollten sie nochmals in sich gehen. Eine Lösung im Interesse des FC Luzern ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Maximalforderungen helfen dabei aber gewiss nicht weiter.