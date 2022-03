Krawalle FCZ-Chaoten zünden im Bahnhof Luzern Knallpetarden – Polizei setzt Gummischrot ein Anhänger des FC Zürichs haben im Bahnhof Luzern Knallpetarden gezündet, die Polizei antwortete mit Gummischrot. Anschliessend blieb es grossmehrheitlich friedlich.

Nach dem Tor zum 1:0 für den FC Zürich: Chaoten zünden Pyros im Gästesektor der Swissporarena. Bild: Benjamin Soland / Freshfocus (2. März 2022)

FCZ-Chaoten haben beim Eintreffen des Extrazuges gegen 18.30 Uhr im Bahnhof Luzern Knallpetarden gezündet und diese in Richtung Polizeisperre geworfen. Die Einsatzkräfte der Polizei setzten daraufhin Gummischrot ein, worauf sich die Situation sofort beruhigte, wie die Luzerner Polizei am späten Mittwochabend in einem Communiqué schreibt.

In und um das Stadion blieb es während und nach dem Spiel mehrheitlich ruhig. Der Rücktransport der Fans sei ebenfalls grossmehrheitlich friedlich verlaufen. Meldungen über verletzte Personen liegen der Polizei keine vor. Im Bahnverkehr kam es zu kurzzeitigen Störungen. (rem)