Letztes Testspiel FCL spielt bei der Hauptprobe vor dem Rückrundenstart gegen Altach 2:2 unentschieden Dem FC Luzern gelingt im letzten Testspiel nicht der erste Sieg unter dem neuen Trainer Mario Frick. Trotz klarem Chancenplus kommt der Tabellenletzte der Super League gegen den SCR Altach nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Die von Ludovic Magnin gecoachten Vorarlberger sind Schlusslicht der österreichischen Bundesliga.

FCL-Linksverteidiger Martin Frydek (links) sowie der Altacher Rechtsverteidiger Manuel Thurnwald (Nummer 34) und der Matchball. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 22. Januar 2022)

850 Zuschauer bekommen in der Swisspor-Arena einen unterhaltsamen Testmatch zu sehen. Der FC Luzern ist die dominante Mannschaft, spielt sich auch eine ganze Reihe gute Torchancen heraus. Im Abschluss sündigen die Innerschweizer allerdings.

Wie aus dem Nichts gehen die Gäste aus dem Vorarlberg in der 16. Minute in Führung, nachdem FCL-Innenverteidiger Marco Burch den Ball knapp am eigenen Tor vorbei spediert hat. Ein Corner von Marco Meilinger landet beim völlig blank stehenden Atdhe Nuhiu, der Captain des SCR Altach trifft per Direktabnahme zum 1:0.

Die Antwort der Luzerner lässt nicht lange auf sich warten: In der 19. Minute trifft Asumah Abubakar nach einer präzisen Vorarbeit von Marvin Schulz zum 1:1-Ausgleich.

Nachdem Nikola Cumic mit seinen Chancen fahrlässig umgegangen ist, schiesst er in der 57. Minute via Pfosten das 2:1-Führungstor. Der neue und alte Captain Christian Gentner zeichnet für den öffnenden Assist verantwortlich.

Der 23-jährige Serbe Nikola Cumic erzielt den Treffer zur Luzerner 2:1-Führung gegen den SCR Altach. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 22. Januar 2022)

Wer sich auf einen FCL-Sieg eingestellt hat, wird in der 67. Minute negativ überrascht: Wieder ist es ein Eckball von Meilinger, den die Gäste zu einem Tor ausnützen. Diesmal ist der Torschütze zum 2:2-Endstand der Innenverteidiger Stefan Haudum, er köpfelt einen Corner ins Luzerner Tor.

In der 89. Minute köpfelt Dejan Sorgic nur an die Latte. Der Mittelstürmer kann den FCL-Siegtreffer knapp nicht erzielen.

Am kommenden Mittwoch wird der FC Luzern gegen den SC Cham aus der Promotion League kurzfristig ein zusätzliches Testspiel austragen, bevor am Sonntag, 30. Januar (16.30 Uhr), die Rückrunde mit dem Heimspiel gegen den FC Basel beginnt.

Luzern – Altach 2:2 (1:1)

Swisspor-Arena. – 850 Zuschauer. – SR Thies.

Tore: 16. Nuhiu (Corner Meilinger) 0:1. 19. Abubakar (Schulz) 1:1. 57. Cumic (Gentner) 2:1. 67. Haudum (Corner Meilinger) 2:2.

Luzern: Müller; Grether, Jaquez, Burch, Frydek; Jashari; Schulz, Ugrinic, Gentner; Abubakar, Cumic.

Luzern, ab 72. Minute: Loretz; Ottiger, Simani, Domgjoni, Sidler; Wehrmann, Ndenge, Emini; Campo; Sorgic, Ndiaye.

Altach: Odehnal (46. Casali); Thurnwald, Strauss (46. Bukta), Bumberger, Nussbaumer (69. Prokop); Bischof (46. Krizman), Aigner (69. Parger), Haudum, Tartarotti; Meilinger (69. Bitsche), Nuhiu.

Bemerkungen: Luzern ohne Schürpf und Monney (beide verletzt), Tasar, Alounga, Alabi, Rupp und Vasic (alle nicht im Aufgebot). 89. Kopfball Sorgic an die Latte.