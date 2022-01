Pandemie Nach Fasnachtsentscheid: So steht es um die Umzüge in der Agglo und auf dem Land

Seit Dienstag ist bekannt, in welchem Rahmen die Fasnacht im Kanton Luzern stattfinden kann. So sind Umzüge erlaubt – allerdings nur, wenn sie in einer abgesperrten Zone und mit Zertifikatskontrolle stattfinden. Unsere Zeitung hat bei einigen Zünften auf dem Land und in der Agglo nachgefragt, was nun geplant ist.