Die FCL-Fans heizen ein

So, die Spannung steig. Die Wolken am Himmel sind wieder heller, der Regen scheint Geschichte. Die FCL-Fans stimmen zum ersten Mal ihre Gesänge an – «Met em blau-wiisse Schal» darf natürlich nicht fehlen.

Gleichzeitig liest der Speaker die Aufstellung des FC Schötz vor. Die Mannschaft von Trainer Roger Felber ist natürlich klarer Aussenseiter gegen den FCL.