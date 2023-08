Verkehrshaus der Schweiz Eine Ausstellung im Verkehrshaus macht es möglich, Cliff Diving in Sisikon hautnah zu erleben

In der Red Bull Media World im Verkehrshaus in Luzern ist es möglich, mit dem Aufsetzen der VR-Brille in die Realität des Extremsports Klippenspringen einzutauchen. Ein Selbstexperiment gibt Aufschluss über dieses Erlebnis.