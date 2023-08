Liveticker zum Nachlesen So emotional verlief die GV der FC Luzern-Innerschweiz AG Die ausserordentliche Generalversammlung, an der Bernhard Alpstaeg den Verwaltungsrat hätte abwählen wollen, wurde zwar verschoben. Dennoch war die Personalie Alpstaeg omnipräsent am Donnerstag auf der Allmend.

Minderheitsaktionär Josef Bieri sichtlich berührt. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 3. November 2022)

Ab 20.30 Uhr sollte am Donnerstag eine ausserordentliche Generalversammlung der FCL Holding AG durchgeführt werden, an der 52-Prozent-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg den aktuellen Verwaltungsrat abwählen wollte, um sich als alleiniges Mitglied dieses Gremiums einzusetzen. Daraus wird bekanntlich nichts an diesem Donnerstag, da diese ausserordentliche Generalversammlung vom Verwaltungsrat verschoben wurde. Er will zuerst offene Fragen in Zusammenhang mit Alpstaeg Aktienübernahme prüfen lassen, bevor dieser an einer ausserordentlichen GV Fakten schaffen kann.

Die ordentliche Generalversammlung der FC Luzern-Innerschweiz AG fand hingegen wie geplant statt – und bereits an dieser machten die Fans Stimmung gegen die Pläne von Alpstaeg. Wie die GV verlief, können Sie in unserem Ticker nachlesen.

FCL für Alle Stefan Wolf dankt allen Fans für das Erscheinen und für die Treue. Damit ist die GV offiziell beendet.

Dankesworte an Josef Bieri Auch Josef Bieri wird noch lobend in einer Wortmeldung erwähnt. Sein Engagement wird von den Kleinaktionären und den Fans gewürdigt. Es gibt viel Applaus für Bieri. «Mer send meh als 52%» schallt es durch die VIP-Loge.

Investitionen in den Nachwuchs lohnen sich An die 3 Millionen steckt man in die Ausbildung der Junioren. Diese Investitionen lohnen sich aber, so Furrer. Die U21-Mannschaft spielt in der dritthöchsten Liga, steht Aktuell auf Rang 1. Man stelle auch viele Spieler in den Junioren-Nationalmannschaften. Die U18-Mannschaft stand zudem ebenfalls im Cup-Final. Auch Ardon Jashari hat die FCL-Ausbildung genossen. Furrer ist sich sicher: Diese Investitionen in die Nachwuchsförderung würden sich immer wie mehr lohnen.

Geschäftsbericht der letzten Saison Finanzchef Furrer stellt den Geschäftsbericht der letzten Saison vor. Der Geschäftsbericht ist rund um das Thema Fans aufgebaut. Es werden nicht nur nackte Zahlen präsentiert sondern auch Geschichten von Fans aufgezeigt. Auch der sensationelle Cupsieg der U15-Junioren wird thematisiert.

Verlust von 3,2 Millionen Franken in der Saison 21/22 In der Saison 2021/2022 hat der FCL einen Verlust von 3,2 Millionen Franken eingefahren. Zwischendurch hat man gar mit 7 Millionen Franken gerechnet, aufgrund von mehr Zuschauern und guten Transfererlösen. Mehr Infos zum Verlust gibt es hier.

Lob an die Fans Das zahlmässige Erscheinen der Fans sei beeindruckend, so Stefan Wolf. Er bedankt sich für den grossen Auflauf. Für ihn sei dies ein Zeichen, wie tief der Verein in der Bevölkerung verankert ist.

Stefan Wolf äussert sich zur aktuellen Situation Stefan Wolf äussert sich auch noch zum Ende der GV. Man werde alles mögliche unternehmen, damit die aktuelle Situation um Bernhard Alpstaeg baldmöglichst gelöst werden kann. Die aktuelle Situation schade dem FCL stark - und der FCL stehe über allem. Diese Worte von Wolf goutieren die Fans mit stehendem Applaus.

Rund 1300 Personen an der GV Es befinden sich ungefähr 550 Personen in der VIP-Loge. Etwa 750 Personen befinden sich auf der Tribüne.

10 Prozent der Aktion für Fans? Gemäss Medienberichten soll Giualia Alpstaeg 10 Prozent der Aktien den Fans angeboten haben. Ein Aktionär will wissen, ob dies stimmt. Der Verwaltungsrat hat hiervon aber keine Kenntnis. Auch sei unklar, woher diese 10 Prozent der Aktien stammen sollen.

Walter Stierli in der Kritik Ein weiterer Aktionär meldet sich zu Wort. Er lobt den Verwaltungsrat sowie Sportchef Remo Meyer und Trainer Mario Frick. Der Aktionär stellt aber auch den Deal in Frage, in welchem Bernhard Alpstaeg zu den Aktien von Walter Stierli kam. Der Verwaltungsrat antwortet, dass dies aktuell untersucht wird. Zu gegebener Zeit wird der Verwaltungsrat hier weiter informieren.

Wahl des Verwaltungsrats Präsident Stefan Wolf wird als Präsident wiedergewählt. Begleitet wird dies von lauten Fangesängen. Auch der restliche Verwaltungsrat wird bestätigt. «Hopp Lozärn» und «Alpstaeg raus» schallt es durch die VIP-Loge.

Finanzchef Richard Furrer führt die Zahlen aus Jetzt ist der FCL-Finanzchef dran. Richard Furrer erklärt in welchen Bereichen der FC Luzern wie viele Kosten hat und wo Geld verdient wurde.

Bereits erste Meldung der Fans Bereits beim Traktandum Jahresbericht hat sich ein Aktionär geäussert. Er preist die aktuelle Arbeit beim FCL und kritisiert im Namen der Kleinaktionäre Bernhard Alpstaeg. Der Redner erntet tosenden Applaus.

Stefan Wolf begrüsst die Teilnehmer Klubpräsident Stefan Wolf begrüsst alle Teilnehmenden. Insbesondere auch die neuen Aktionäre und die grosse Anzahl Gäste auf der Tribüne.

Josef Bieri im Zentrum Stiftungsratspräsident Josef Bieri an der ordentlichen Generalversammlung der FC Luzern-Innerschweiz AG. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE Viele Kleinaktionäre und Fans richten ihre Aufmerksamkeit heute auf Josef Bieri. Für sie ist er in der aktuellen Lage eine Heldenfigur.

GV startet neu um 19:30 Uhr Der grosse Aufmarsch führt zu Verzögerungen. Die GV wird um etwa 19.30 Uhr beginnen.

Fans nehmen auf der Tribüne platz Ausserhalb der Logen nehmen die Fans auf der Tribüne Platz. Viele Fans wollen sich diese GV nicht entgehen lassen.

Start verzögert sich Die GV hätte um 19.00 Uhr beginnen sollen. Es betreten jedoch noch laufend Aktionäre und Fans die Loge. Der Start verzögert sich daher um mehrere Minuten.

Grosse Medienpräsenz Man merkt, diese GV interessiert und ist in den Medien omnipräsent. Entsprechend befinden sich auch viele Medienschaffende an der GV. Der Blick ist beispielsweise gerade mit vier Arbeitskräften anwesend.

Angespannte Stimmung Auch wenn die ausserordentliche GV der FCL Holding AG abgesagt wurde, herrscht dennoch eine angespannte Stimmung. Das zahlreiche Erscheinen von Nicht-Aktionären an der GV der FC Luzern-Innerschweiz AG macht dies überaus deutlich.

Begrüssung durch Klublegende Wer die VIP-Loge betritt wird herzhaft von der FCL-Legende David Zibung empfangen. Ein Empfang den viele Aktionäre zu schätzen wissen.

Aktionäre finden sich ein Die VIP-Loge füllt sich zusehend. Für die Aktionäre wurden Stühle bereitgestellt. Für die FCL-Fans welche keine Aktien besitzen, gibt es weiter entfernt Stehplätze.