Live-Ticker Schotten trinken mitgebrachte Getränke im Pickwick ++ Fangesänge am Mittwochabend ++ Abkühlung im See samt Schottenrock Zum Spiel des FC Luzern gegen Hibernian Edinburgh werden rund 1000 Fans erwartet. Den Verlauf des Tages können Sie in unserem Ticker mitverfolgen.

Das Pickwick ist voll Die schottischen Fans sind vor dem Pickwick nicht zu übersehen. Bild: zvg Das Pickwick ist voll – die Biervorräte schwinden dahin. «Ich versuche gerade, die Eichhof-Brauerei zu erreichen», erzählt eine Mitarbeiterin. «Wenn die nicht kommen, haben wir ein Problem.» Die Hibernians seien ziemlich friedlich, darüber sei sie froh. Viel mehr stört sie, dass die Fans eigene Getränke im Lokal konsumieren. Und tatsächlich türmt sich auf jedem Tisch ein Coop-Plastiksack mit mehr oder weniger alkoholhaltigem Inhalt. «Ich habe aufgegeben, sie darauf hinzuweisen.»



Immerhin läuft es an anderer Front gut: Das Eintreffen der Eichhof-Lieferung wird ihr nach einem kurzen Telefonat bestätigt. Der Status des Pickwick als inoffizieller Treffpunkt für auswärtige Fans scheint damit fürs Erste nicht gefährdet zu sein.

Polizei ist bereit Der Einsatzwagen steht bereit. Bild: zvg Die Polizei ist mit einem Einsatzfahrzeug und mehreren Personen vor Ort, jedoch in sicherer Distanz zum Mr. Pickwick Pub, vor welchem sich bereits viele Fans versammelt haben.

Keine Schotten wegen dem Wetter? Von den schottischen Fans ist noch nicht viel zu sehen am frühen Donnerstagnachmittag. Bild: zvg Bei einem ersten Augenschein in der Stadt ist von den Auswärts-Fans noch nicht viel zu sehen. Ist das regnerische Wetter daran Schuld?



Eine Mitarbeiterin im «Shamrock Irish Pub» hat eine andere Theorie: «Die sind wahrscheinlich erst gerade aufgewacht.» Das Pub habe um ein Uhr nachts geschlossen, das gegenüberliegende Konkurrenzlokal «Anfield» sei da noch voll gewesen. «Aber sie tröpfeln langsam rein», fügt sie an. Tatsächlich sitzen zwei kleine Grüppchen im Lokal – von den erwarteten 1000 fehlt aber noch jede Spur kurz vor zwei Uhr nachmittags.

Im Anfield Pub sind die Briten eingekehrt Auch nach Mitternacht zeigen sich die Schotten noch feierfreudig. Bild: René Barmettler

Die Schotten sind da ... Video: Martin Messmer Bereits am Mittwochabend waren erste Schotten in der Stadt Luzern anzutreffen. Beim Mr. Pickwick's Pub an der Reuss versammelte sich eine grosse Gruppe Menschen in grünen Trikots.

Eine Abkühlung muss sein Bereits am Mittwochnachmittag waren Schotten am See anzutreffen. Bild: zvg Eine Gruppe Schotten war am Mittwochnachmittag am General-Guisan-Quai in Luzern anzutreffen. Bei diesen Temperaturen kein Wunder, suchten die Männer eine Abkühlung. Einer von ihnen war mit Schottenrock und Hibernian-Trikot eindeutig als Fan zu identifizieren.

So waren die schwedischen Fans – und das sagt die Polizei

Beim letzten Conference-League-Heimspiel des FC Luzern gegen Djurgardens IF Anfang August kam es vor allem nach dem Spiel zu wüsten Szenen zwischen den Fangruppierungen. Vor dem Spiel war die Stimmung in Luzern grösstenteils friedlich, die Fans genossen bei strahlendem Sonnenschein ihr Bier in der Altstadt. Erst kurz vor dem Spiel, während dem Fanmarsch in die Allmend, kippte die Stimmung, die Polizei warnte daraufhin davor, den Djurgarden-Anhängern zu nahe zu kommen. Auch wurde im Nachhinein bekannt, dass am Tag zuvor ein junger Mann beim Vögeligärtli von mehreren Fans attackiert und in den Kopf getreten worden war. In der Innenstadt war es ausserdem zu Sachbeschädigungen gekommen.

Die Luzerner Polizei gibt auf Anfrage keine Auskunft zu Einsätzen am Mittwoch. Es sei auch schwierig, vorherzusehen, wo und um welche Zeit sich die Gästefans in Luzern besammeln und in Richtung Stadion ziehen werden. Man werde nach dem Spiel eine Medienmitteilung mit einer Bilanz der Einsätze veröffentlichen.

Die rund 1000 Hibernian-Fans werden sich voraussichtlich wie schon die Schweden einige Zeit vor dem Anpfiff um 20.45 Uhr beim Schwanenplatz versammeln und gemeinsam zum Stadion marschieren.