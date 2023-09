Fussball Chance auf Tabellenspitze vertan: Der FCL kommt gegen den FC Basel nicht über ein 1:1 hinaus Der FC Luzern kann auswärts gegen den FC Basel nur einen Punkt ergattern. Damit klettert er nicht wie erhofft an die Tabellenspitze. FCL-Torschütze ist ausgerechnet Ardon Jashari, der im Sommer nicht zu den Baslern wechseln durfte.

Mit einer Änderung im Vergleich zum Sonntag gehen wir ins Flutlichtspiel gegen Basel. Beloko rückt nach seiner Sperre für den verletzten Jaquez in die Startelf. Hopp Lozärn! 🔵⚪️#fcl #seit1901fürimmer #nomelozärn pic.twitter.com/6Q4hHzvlmC — FC Luzern (@FCL_1901) September 28, 2023

Fast alles bleibt gleich mit Blick auf das Spiel vom Sonntag gegen Servette: Einzig Nicky Beloko rückt für Luca Jaquez in die Startelf. Dieser musste gegen die Genfer wegen einer Gehirnerschütterung vom Platz.

Abwesend sind neben Jaquez die ebenfalls verletzten Leny Meyer und Thibault Klidje. Zusätzlich stehen auf der Abwesenheits-Liste Diego Heller, Luuk Breedijk, Nathan Wicht, Iwan Hegglin und Noah Rupp.

60. Minute: Nach einem FCB-Einwurf schiesst Xhaka einen weite Flanke in Richtung Strafraum, wo sich Djordje Jovanovic im Kopfballduell gegen Denis Simani durchsetzt. Somit steht es auch schon 1:0 für die Gastgeber.

81. Minute: Ardon Jashari netzt nach einer Vorlage von Kemal Ademi zum Ausgleich ein. Allerdings wurde der Treffer erst nach einer VAR-Konsultation freigegeben – geprüft wurde eine mögliche Abseitsposition.

Die Ausgangslage vor dem Spiel gegen die Basler könnte besser nicht sein: Mit einem Sieg könnte der FC Luzern zum ersten Mal seit Oktober 2011 als alleiniger Leader auf den ersten Tabellenplatz klettern. Mut macht der Sieg gegen Servette vom vergangenen Sonntag. Und auch die Statistik liegt auf Seiten der Luzerner: In den letzten zwei Auswärtsspielen in Basel gab es jeweils drei Punkte.

Auf den FC Luzern wartet in Basel ein wegweisendes Spiel: Wird es heute Abend der erste Platz? Bild: Georgios Kefalas/ Keystone

Zu Beginn der Partie sind es allerdings die Basler, die gefährlicher wirken – auch, weil sich die Luzerner einige Patzer leisten. So etwa in Form von Ardon Jashari und Ismajl Beka, durch deren Fehler Thierno Barry bereits in der fünften Minute zu einer guten Chance kommt, die er aber mit zu wenig Konsequenz angeht.

Nach der Startviertelstunde wendet sich das Blatt. FCB-Goalie Marwin Hitz muss in letzter Sekunde nach einer schönen Oku-Flanke vor Martin Frydek klären, der am Pfosten beinahe per Kopf einnicken konnte. Ein kurz darauf folgender Freistoss und eine Ecke lassen die Basler Abwehr einmal mehr zittern.

FCB-Goalie Marwin Hitz klärt vor Luzerns Martin Frydek (rechts). Bild: Georgios Kefalas/ Keystone

Die Hausherren beschränken sich derweil vor allem aufs Kontern. In der 35. Spielminute dann der vermeintliche FCL-Schocker: Barry schiebt den Ball aus kurzer Distanz ins Netz. Allerdings gibt es Entwarnung – der Treffer zählt aufgrund einer Abseitsposition nicht. Somit steht es zur Pause 0:0.

Ex-FCL-Spieler Mo Dräger im Zweikampf mit FCL-Neuzugang Teddy Okou (rechts). Bild: Georgios Kefalas/ Keystone

Nach dem Wiederanpfiff verstreichen die Spielminuten ohne nennenswerte Zwischenfälle. Der FCL kommt vor der Muttenzerkurve zwar zu zwei Eckbällen, kann diese aber nicht für sich nutzen. Knapp dreissig Minuten vor Spielende zählen beide Mannschaften jeweils nur einen Torschuss. Doch was zählen Statistiken schon? In der 60. Minute zappelt der Ball nach einem weiteren Schuss von Jovanovic auch schon im Tor – 1:0 für die Gastgeber.

Für den FCL gibt es kurz darauf eine Doppelchance. Doch weder Pius Dorn noch Nicolas Haas können aus kurzer Distanz einnetzen. So trifft Dorn den Ball nicht richtig, während der Schuss von Haas abgeblockt wird. FCL-Trainer Mario Frick bringt danach Kemal Ademi, Jakub Kadak und Kevin Spadanuda ins Spiel. Einen (Trikot-)Wechsel gibt es derweil bei Pius Dorn – sein Leibchen hängt ihm praktisch nur noch in Fetzen vom Leib.

Dank dem Treffer nimmt die Partie wieder einiges an Fahrt auf. Der FCL übt Druck auf die Basler aus und wird durch Sofyan Chader verstärkt. Zehn Minuten vor Abpfiff zahlen sich die Bemühungen aus: Ausgerechnet Jashari, der im Sommer nicht zum FC Basel wechseln durfte, trifft zum 1:1. Es bleibt das erste und letzte FCL-Tor der Partie. Somit müssen die Luzerner direkt hinter dem FC Zürich weiterhin auf die Tabellenspitze warten. Besonders brisant: Bereits am Sonntag um 16.30 Uhr kommt es in der Swissporarena zum Duell zwischen den beiden Vereinen. Ob der FCL dann ganz nach oben klettern kann, wird sich zeigen.

Bereits am Sonntag geht es für den FCL in die nächste Runde. Dort trifft er im heimischen Stadion auf den FC Zürich. Anpfiff der Partie ist um 16.30 Uhr.