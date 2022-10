Luzern FCL-Fans gegen Alpstaeg: Protestwelle rollt durchs Stadion Vor dem Heimspiel gegen Lugano protestierten FCL-Fans mit 52 Transparenten gegen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg. Derweil steuert die Protestaktion auf die 17'000-Marke zu.

12 Bilder 12 Bilder Die Fans protestieren mit 52 Transparenten gegen die Pläne des Mehrheitsaktionärs Bernhard Alpstaeg Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 22. Oktober 2022)

«Widerstand jetzt», «Alpstaeg, ess dini Cervelat amne andere Ort» oder «Lozärn stohd uf»: FCL-Fans haben vor dem Lugano-Spiel gegen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg protestiert. In der Swisspor-Arena waren 52 Transparente gegen Alpstaeg zu sehen. Die Zahl lehnt sich an die Protestaktion «Zäme meh als 52 Prozent» an. Bis am Samstagabend hatten sich schon 16'771 Unterstützerinnen und Unterstützer der Aktion angeschlossen.

Mit seiner Attacke gegen die Klubführung hat Bernhard Alpstaeg nicht nur den Verwaltungsrat gegen sich aufgebracht. Auch die Fans stellen sich dezidiert auf die Seite der Klubführung. Alpstaeg hat die ausserordentliche GV, an der er seine Pläne umsetzen will, auf den 3. November terminiert. Dann ruft die neue Protestbewegung zur Mobilmachung gegen den Mehrheitsaktionär auf. (rem)