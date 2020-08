Der FC Luzern holt auswärts in Basel einen Punkt – torlose Partie mit wenig Höhepunkten

FCL-Traumtorschütze Lino Lang wie ein ausgebuffter Profi – auch heute in Basel und am Donnerstag im Cup gegen Meister YB?

Lino Lang hat am Freitag traumhaft zum Sieg über Zürich getroffen. Heute Montag (20.30 Uhr) greift er mit dem FC Luzern im letzten Meisterschaftsspiel in Basel an. Am Donnerstag (18.00 Uhr, SRF 2) folgt der Cup-Kracher zu Hause gegen Meister YB.