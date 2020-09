Der FC Luzern ist nach einem knappen Sieg gegen Thun im Cup eine Runde weiter Es war kein guter Auftritt des FC Luzern. Thun spielt phasenweise besser, doch der Favorit schiesst das entscheidende und einzige Tor der Partie.

Das einzige Tor der Partie ist das Highlight. Eine schöne Kombination der Luzerner über mehrere Stationen endet mit dem Treffer von Marvin Schulz.

Pascal Schürpf klatsch Torschütze Marvin Schulz ab. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Der FCL startet mit mehr Ballbesitz, doch mit der ersten Chance für Thun werden auch die Berner Oberländer stärker. In der Folge ist das Heimteam gefährlicher, kann immer wieder Nadelstiche setzen gegen fehlerhafte Luzerner. Kurz vor der Pause hat aber der FCL die beste Chance auf die Führung: Ibrahima Ndiaye verschiesst aus kurzer Distanz vor dem leeren Tor. So gehen die beiden Mannschaften nach einer torlosen ersten Halbzeit in die Kabinen – schwacher FCL-Auftritt.

Thun war ein ebenbürtiger Gegner für die Luzerner. Bild: Martin Meienberger

Luzern kommt zielstrebig aus der Kabine. In der 57. Minute gelingt den Gästen dann auch die Führung. Ein schöner Angriff über die linke Seite schliesst am Ende Marvin Schulz ganz freistehend erfolgreich ab. Die Thuner machen in der Schlussphase Druck, können die Luzerner einschnüren. Der letzte Pass kommt aber selten an, so dass wenig gute Torchancen aus der Druckphase resultieren. Der FCL bringt die Führung über die Zeit und steht im Cup-Achtelfinal. Gegner dort wird der FC Chiasso aus der Challenge League sein.

12 Bilder 12 Bilder Marvin Schulz jubelt auf dem Rücken von Teamkollege Stefan Knezevic nach dem 1:0. Bild: Peter Klaunzer / Keystone (Thun, 13. September 2020)

Die FCL-Startelf gegen Thun:

11. Minute: Thun mit dem ersten guten Vorstoss. Ridge Munsy legt auf für Dominik Schwizer, der den Ball gefährlich in die Mitte flankt. Die FCL-Verteidiger können die Situation aber klären.

19. Minute: Idriz Voca spielt im Mittelfeld Francesco Margiotta an, dieser kann den Ball nicht behaupten und die Thuner kontern. Der Schuss von Munsy kann Müller aber ohne Probleme festhalten.

21. Minute: Nach einem Thuner Eckball herrscht im FCL-Strafraum ein Durcheinander. Nicola Sutter kommt aus kurzer Distanz frei zum Schuss und schiesst deutlich über das Tor. Glück für die Luzerner.

25. Minute: Trinkpause – Fabio Celestini nimmt sich Margiotta vor. Der FCL-Trainer gestikuliert wild, gibt viele Anweisungen. Er ist sichtlich unzufrieden mit der bisherigen Leistung.

40. Minute: Thun wieder nach einem Eckball gefährlich. Sutter kommt frei zum Kopfball – übers Tor.

43. Minute: Die erste Chance für Luzern, und was für eine: Marvin Schulz kann nach einem Konter alleine auf das Thuner Tor losziehen. Ibrahima Ndiaye läuft mit und bekommt den Ball von Schulz serviert, muss nur noch einschieben, doch er verfehlt das Tor. Unglaublich!

44. Minute: Im Gegenzug kommt Thun zu einer weiteren Chance. Nuno da Silva wird freigespielt und kommt zum Schuss. Er trifft den Ball nicht wunschgemäss und so schiesst er weit über das Tor.

45. Minute: Kenan Fatkic zieht aus 20 Meter ab. FCL-Goalie Marius Müller kann den Aufsetzer parieren.

57. Minute – Tor FCL: Der zweite schöne Angriff der Gäste wird mit dem Führungstreffer belohnt. Stefan Knezevic, Pascal Schürpf, Ibrahima Ndiaye, Francesco Margiotta und Marvin Schulz heissen die Stationen. Der Deutsche trifft dann freistehend vor Thun-Goalie Andreas Hirzel.

75. Minute: Eckball für Thun, es wird gefährlich vor dem FCL-Tor. Aus dem Getümmel springt der Ball nur knapp am weiten Pfosten vorbei.

81. Minute: Der eingewechselte Thuner Magnus Breitenmoser spielt den Ball scharf zur Mitte auf den ersten Pfosten. FCL-Goalie Müller wehrt mit dem Fuss ab.

90. Minute: Marius Müller lenkt einen Thun-Freistoss ins Aus. Der anschliessende Eckball des Heimteams bringt keine Gefahr für das FCL-Tor.