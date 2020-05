Quiz LZ-Quiz #8: Kennen Sie die wertvollsten FCL-Spieler aller Zeiten? Endlich wieder Fussball: Der FC Luzern hat am Montag das Training wieder aufgenommen. Er ist auch Thema des LZ-Quiz #8. Genauer: seine Spieler. Wissen Sie, welche 36 FCL-Spieler mindestens 2 Mio. Euro wert waren?

Sie haben mindestens eine Cupfinal-Niederlage des FC Luzern live im Stadion miterlebt, denken beim Namen Enzo Ruiz an Bier, beim Namen Rüdiger Hahn an ein Telefon oder erinnern sich an das legendäre 3:3 gegen GC? Dann sind Sie für dieses Quiz bestens qualifiziert.

Wir suchen die teuersten FCL-Spieler aller Zeiten. 36 hatten oder haben in ihrer Karriere gemäss transfermarkt.ch einen Marktwert von mindestens 2 Millionen Euro. Manche fanden den Weg nach Luzern erst nach ihrer Blütezeit und ihrem Höchstwert, zum Beispiel dieser Herr:

Archiv LZ

Andere wiederum lancierten ihre Karriere auf der Allmend:

Bild: Eveline Beerkircher

So funktioniert's

Schreiben Sie die Namen der gesuchten Spieler ins oberste Feld. Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Der Nachname reicht.

Ist die Antwort korrekt, wird der Spieler automatisch ins richtige Feld eingetragen.

Das Alter und der aktuelle Klub dienen als Hinweis.

Berücksichtigt wurde der höchste Marktwert in der Karriere der Fussballer.

Sie haben 15 Minuten Zeit.

Sobald Sie auf Play drücken, geht es los.

Noch zwei Tipps