FC Luzern Marco Burch erlebt Freud und Leid – der Obwaldner Verteidiger über seine Zukunft, seine Emotionen und seine Nase Die FCL-Abwehr glänzte in den letzten beiden Spielen und blieb ohne Gegentor. Mittendrin in dieser Defensive steht Marco Burch. Nach seiner Vertragsverlängerung will sich der Alpnacher in der kommenden Saison beim FC Luzern etablieren.

4. März, Letzigrund Zürich, Marco Burch wird im Spiel FC Luzern gegen den FCZ nach 65 Minuten ausgewechselt. Für den jungen Obwaldner Innenverteidiger betritt Lucas Alves den Rasen. Der Brasilianer kehrt nach einer leichten Knieverletzung zurück in die Mannschaft von Fabio Celestini. Die nächsten zwei Spiele sitzt Burch auf der Bank.

Der Stammplatz schon dahin? Nein! Der 28-jährige Alves vermochte nicht zu überzeugen. Die Tür war also offen für Burch, der sich diese Chance nicht nehmen liess. Die letzten fünf Spiele absolvierte er alle über die gesamte Spielzeit. Er sagt: «Ich spüre das Vertrauen des Trainers.»

FCL-Verteidiger Marco Burch im Spiel gegen Lausanne. Bild: Martin Meienberger (21. April 2021)

Mitte April verlängert der 20-jährige Alpnacher seinen Vertrag mit dem FCL bis im Sommer 2024. Trainer Fabio Celestini lobt den Verteidiger regelmässig, so auch vor dem Spiel gegen Zürich (Sonntag, 16 Uhr): «Marco hat eine super Mentalität und zweifelt nie. Seine Leistungen sind konstant gut und solid.»

Dies alles vor dem Hintergrund, dass er sich erst im Winter von einer schweren Meniskusverletzung zurückgekämpft hat.

Ernüchterung gegen Basel, Freude pur in Lugano und gegen Lausanne

Die bisherige Karriere von Marco Burch beim FC Luzern, sie war ein Auf und Ab. Freud und Leid erlebte er zuletzt auch mit der Mannschaft auf dem Rasen. Da wäre zum Beispiel die 3:4 Niederlage gegen Basel, als der junge Verteidiger am Ursprung des letzten Gegentreffers stand. «Ich hätte den Ball ins Aus rollen lassen sollen, statt ihn selber ins Aus zu spielen. So bekam der FCB einen Einwurf, den wir besser hätten verteidigen sollen.» Klar sei er nach diesem Match enttäuscht gewesen. Angesprochen auf das Bild, wo er niedergeschlagen am Boden sitzt, sagt Burch:

«Ich bin nicht jemand, der seine Gefühle unterdrückt. Die Enttäuschung in diesem Moment war riesig.»

Bild: Martin Meienberger (Luzern, 10. April 2021)

Diese Enttäuschung könne er aber schnell wieder zur Seite legen und sich auf die nächsten Aufgaben fokussieren. Das hat er zusammen mit seinem Mannschaftskollegen bewiesen: Qualifikation für den Cup-Halbfinal in Lugano (1:2 n.V.) und danach zwei Spiele ohne Gegentor in der Meisterschaft gegen St.Gallen (0:0) und Lausanne (1:0). «Diese Erfolge haben das Team extrem zusammengeschweisst», sagt Burch, der beispielsweise beim Last-Minute-Sieg gegen Lausanne auch einen positiven Gefühlsausbruch zeigen konnte.

Marco Burch ganz oben beim Jubeln nach dem Siegtreffer von Varol Tasar gegen Lausanne. Bild: Martin Meienberger (21. April 2021)

Die Nase muss warten

Die positiven Emotionen helfen wohl auch, um die körperlichen Strapazen nach so vielen Spielen in kurzer Zeit besser wegzustecken: «Ich merke in solchen Phasen, dass ich von einer Verletzung zurückkomme. Regelmässige Physiotherapie und eine gute Regeneration sind für mich wichtig.»

Im Cup-Spiel gegen Lugano hat sich Marco Burch die Nase verletzt. «Sie ist gebrochen, oder war schon gebrochen», sagt er und lacht. Also wie jetzt? «Im Spiel gegen YB bekam ich schon einen Schlag und ich hatte die Nase früher schon einmal gebrochen.» Es sei aber keine Operation nötig. Allenfalls lasse er die Nase richten, weil er leichte Probleme mit der Atmung habe. Dafür ist jetzt aber im Endspurt der Meisterschaft keine Zeit. Burch will der Mannschaft in den letzten sechs Meisterschaftsspielen und im Cup (Halbfinal am 4. Mai gegen Aarau) helfen.

Celestini redet von einem Satzball

FCL-Trainer Fabio Celestini spricht vor dem Direktduell um den Ligaerhalt gegen den FC Zürich (7. Rang) von einem Satzball für sein Team (6.). Ein Matchball sei es noch nicht, dafür sei es zu früh, erklärt er in der Tennissprache. «Um sicher in der Liga zu bleiben, brauchen wir vielleicht 43 Punkte», stellt Celestini fest. «Der Kampf um den Klassenerhalt ist eng. Sion meldete sich am Donnerstag mit dem 5:3-Sieg bei Servette zurück im Abstiegskampf.» Damit der FC Luzern den FCZ zum zweiten Mal besiegen und auf 39 Zähler kommen kann, «müssen wir von Anfang an mutig spielen», fordert Celestini. Captain Christian Schwegler soll dem Team gegen den in den letzten sechs Spielen sieglosen FCZ mit Erfahrung helfen. (dw)

Der Alpnacher hat aber auch ein Ziel für die kommende Saison:

«Ich will mich beim FC Luzern etablieren und eine ganze Saison als Stammspieler absolvieren.»

Und wo sieht er sich in fünf Jahren? «Wie für die meisten Fussballer ist auch mein Ziel, einmal in einer grossen Liga zu spielen.» Das bleibt vorerst ein Traum, die Realität heisst Abstiegskampf in der Super League.

Gegen Zürich von Anfang an parat sein

Am Sonntag (16 Uhr) steht gegen den FC Zürich ein weiteres Heimspiel vor 80 Fans sowie 20 Sponsoren- und Donatorenvertretern an. Der FCZ, mit aktuell einem Punkt weniger als die Luzerner, befindet sich ebenfalls im Abstiegskampf.

Marco Burch erinnert sich an die letzte Partie gegen die Zürcher, als dem FCL zwei schnelle Tore am Ende zum Sieg reichten:

«Wir müssen von Anfang an parat sein. Es wäre schön, wenn wir an die ersten Minuten vom letzten Spiel in Zürich anknüpfen könnten.»

Er habe ein sehr gutes Gefühl. Nach zwei Spielen ohne Gegentor sei die Abwehr voller Selbstvertrauen. Aber: «Wir dürfen die Situation nicht unterschätzen.»



Kann Burch das gute Gefühl zusammen mit seinem Mannschaftskollegen in einen Sieg gegen Zürich umwandeln? Es wäre ein nächster wichtiger Schritt für den FC Luzern in der Mission Ligaerhalt.