Margiotta trifft auf Anhieb - aber der FCL unterliegt im Testspiel Winterthur Neuzugang Francesco Margiotta hat sich sofort positiv eingefügt beim FC Luzern: Bei der 2:4-Niederlage im Testmatch gegen Challenge-Ligist FC Winterthur schoss der Turiner in Brunnen das erste Luzerner Tor zum zwischenzeitlichen 1:1. Daniel Wyrsch

Francesco Margiotta schiesst gleich bei seinem Einstand ein Tor für den FC Luzern; es ist das 1:1 gegen Winterthur im Testmatch in Brunnen. (Bild: Martin Meienberger/Freshfocus, 26. Juni 2019)

Francesco Margiotta, erst seit Dienstag beim FC Luzern unter Vertrag (drei Jahre bis 2022), spielte in der ersten Halbzeit. Der 25-jährige Mittelstürmer deutete mehrmals seine Klasse an. In der 30. Minute gelang dem Ex-Lausanner das 1:1 nach Vorarbeit von Captain Pascal Schürpf. Wenige Minuten später schoss Margiotta den Ball aus vollem Lauf scharf, aber etwas zu hoch, in Richtung Winterthurer Gehäuse.

FCL-Trainer Thomas Häberli setzte viele Nachwuchsspieler ein. So kamen gleich fünf 18-Jährige zu Spielpraxis: Salah Aziz Binous (neu von Lugano) sowie die Eigengewächse Darian Males, Marco Burch, Lars Karrer und David Mistrafovic.

Entdeckung Mistrafovic

Mistrafovic war es auch, der als einzige Luzerner die ganzen 90 Minuten durchspielte. Der Mittelfeldmann und Innenverteidiger wusste denn auch zu überzeugen. Gespannt darf man sein, ob der physisch und technisch gute Spieler bald einen Profivertrag von Luzern-Sportchef Remo Meyer bekommt.

Der Ex-Luzerner Luka Sliskovic schoss Challenge-Ligist Winterthur mit einem Doppelpack (13./45.) 1:0 und 2:1 in Führung. Nach der Pause unterlief Lucas Alves ein unglückliches Eigentor zum 1:3 (49.) aus Innerschweizer Sicht. Winterthurs israelischer Testspieler Mido Ndarne markierte nur wenige Sekunden später das 4:1 (50.) für die Zürcher Gäste.

Rückkehrer Arnold köpfelt Tor gegen Ex-Klub

Remo Arnold, nach einem erfolgreichen Leihjahr in Winterthur zum FCL zurückgekehrt, gelang mit einem Kopfball in der 75. Minute das Tor zum 2:4-Endstand.