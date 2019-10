Marvin Schulz und Tsiy Ndenge verlängern beim FC Luzern ihre Verträge Der bis im Sommer 2020 laufende Vertrag mit Marvin Schulz wurde um zwei Jahre verlängert. Auch Tsiy Ndenge bleibt bis 2022 beim FCL.

Tsiy Ndenge (am Ball) und Marvin Schulz bleiben beim FCL (Bild: Alexandra Wey/ Keystone, Luzern, 8. August 2019)

(fmü) Marvin Schulz spielt seit Sommer 2017 beim FC Luzern und lief seither in 87 Pflichtspielen für Blauweiss auf. Nun erhält er einen Vertrag bis 30. Juni 2022, wie der FCL in einer Mitteilung schreibt. Sportchef Remo Meyer zur Vertragsverlängerung des Mittelfeldspielers: «Wir freuen uns ausserordentlich, dass wir den Vertrag mit Marvin verlängern konnten. Er hat sich in den letzten knapp zweieinhalb Jahren super entwickelt und wir sehen diese Entwicklung noch nicht abgeschlossen.»

Auch der Spieler freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: «Ich fühle mich in Luzern extrem wohl. Mir gefällt die Richtung, welche der Verein und die Mannschaft einschlagen. Deshalb habe ich mich für diese Verlängerung entschieden.

In einem Video äussern sich die beiden zur Vertragsverlängerung:

Auch Ndenge bleibt länger

Mit Tsiy Ndenge verlängerte gleich noch ein Mittelfeldspieler beim FCL. Sein ursprünglicher Vertrag lief bis zum 30. Juni 2021 und wurde nun vorzeitig um ein Jahr verlängert. Ndenge wechselte im Sommer 2018 in die Innerschweiz. Remo Meyer äussert sich zur Verlängerung folgendermassen: «Mit Tsiy können wir einen weiteren, wichtigen Spieler länger an uns binden. Sobald er sich von seiner Verletzung erholt hat, wird er uns wieder viel Freude auf dem Platz bereiten. Zuerst gilt das Hauptaugenmerk aber seiner Genesung.»

Der Spieler zeigt sich ebenfalls erfreut über seine Vertragsverlängerung: «Ich bin dem FCL sehr dankbar, dass ich meinen Vertrag trotz der aktuellen Verletzung verlängern konnte. Es zeugt von Vertrauen, welches die Vereinsführung in mich hat. Ich freue mich, dieses Vertrauen bald in Form von Leistungen auf dem Platz zurückzuzahlen.»