Nach Darm-Infekt bei Zibung: FCL-Coach Weiler gibt Goalie nicht mehr bekannt

Luzern-Trainer René Weiler zieht die Konsequenzen aus der erst jetzt bekanntgewordenen plötzlichen Absenz von Torhüter David Zibung am letzten Sonntag: Weiler bestimmt den Goalie erst am Sonntag, wenn der FCL mit einer Woche Verspätung um 16 Uhr in Neuenburg gegen Schlusslicht Xamax in die Rückrunde startet.