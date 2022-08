Nach homophober Aussage Pride Zentralschweiz lädt Goalie Müller und den FCL an Demonstration ein Am 3. September findet in Luzern der Pride-Demonstrationsumzug der LGBTIQ-Community statt. Goalie Marius Müller und sein Team sind dazu offiziell eingeladen.

An der Pride Zürich im Sommer 2019 nahmen Zehntausende Personen teil. In Luzern fand die letzte Pride vor 17 Jahren statt. Die Nächste steigt am Samstag, 3. September. Bild: Keystone (Zürich, 15.6.2019)

Nach der homophoben Aussage von FCL-Goalie Marius Müller nach dem St.Gallen-Spiel reagiert die Organisation Pride Zentralschweiz, die für die Gleichstellung von queeren Menschen kämpft: «Nach der homophoben Aussage des Profispielers Marius Müller vom FC Luzern zeigt sich der Verein Pride Zentralschweiz enttäuscht – und lädt die Mannschaften und den Vorstand ein, an der Demonstration vom 3. September in Luzern mitzulaufen», heisst es in einer Medienmitteilung. Müllers Aussage sei ein «grobes Foul», heisst es weiter.

Der FCL hat sich inzwischen drei Mal für den Fehltritt seines Goalies entschuldigt: Zunächst als Verein, später wandten sich Goalie Müller und FCL-Präsident Stefan Wolf mit persönlichen Statements an die Öffentlichkeit. Der Verein Pride Zentralschweiz begründet die Einladung zur Demo so: «Wichtiger als blosse Solidaritätsbekundungen nach einem Fehltritt ist die Bereitschaft, auf Menschen zuzugehen und von ihnen zu lernen. Die vom Klubpräsidenten inzwischen angekündigten Massnahmen sind deshalb zu begrüssen.» Mit der Teilnahme an der Demo könnten die «Verantwortlichen beim FCL zeigen, dass sie genauso mutig sind wie die queere Community, die für ihre Rechte und gelebte Diversität auf die Strasse geht.»

FCL trifft sich mit den Pride-Vertretern

Und wie reagiert der FCL? Klubpräsident Stefan Wolf sagt: «Wir haben uns über diese Einladung gefreut, haben der Pride Zentralschweiz jedoch mitgeteilt, dass der FC Luzern nicht an politischen Kundgebungen teilnimmt, das war auch in der Vergangenheit nie der Fall. Privat ist es unseren Mitarbeitern aber natürlich freigestellt, dort teilzunehmen. Für unsere erste Mannschaft ist dies mit Blick auf das Spiel am Sonntag nicht möglich.»

Das Heimspiel am Sonntag gegen Servette beginnt schon um 14.15 Uhr, die Pride am Samstagabend vorher erst um 19 Uhr; zuerst gibt es Reden (unter anderem von Stadtpräsident Stefan Züsli), und erst wenn die Dämmerung einbricht, ziehen die Teilnehmer durch die Altstadt zum Bourbaki, wo dann die Pride-Party steigt.

Dennoch wird ein offizieller Austausch zwischen dem FCL und den Vertretern der Pride Zentralschweiz stattfinden. Präsident Wolf: «Wir haben vereinbart, dass wir uns als Klubführung im Herbst treffen, um über die Thematik zu diskutieren.»