Fussball Florent Shehu unterzeichnet Nachwuchsvertrag beim FC Luzern Mit der Verpflichtung des ehemaligen Lazio-Juniors verstärkt der FCL seine U21-Mannschaft in der Promotion League und setzt auf die Zukunft.

Wie auf dem Instagram-Profil von Florent Shehu zu sehen ist, unterzeichnete der 20-Jährige am Freitag einen Vertrag mit dem FC Luzern. Wie der Verein auf Anfrage bestätigt, handelt es sich hierbei um einen Nachwuchsvertrag.

Die letzten drei Jahre spielte der offensive Mittelfeldspieler bei den Junioren von Lazio Rom. Zuvor war der Waadtländer bereits in den Jugendakademien von Barcelona, Valencia, Basel und Levante tätig. Bei Lazio Rom wurde er von Coach Maurizio Sarri auch in Trainings der ersten Mannschaft integriert. Wie hier bei einem Testspiel, wo er den Siegtreffer schoss:

Der Sprung in die erste Mannschaft von Lazio ist ihm aber nie ganz gelungen und er kam zu keinem Einsatz in der Serie A. Unter Stefan Marini kam er zudem zu einem Einsatz in der Schweizer U-17 Nationalmannschaft.