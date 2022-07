Nachwuchstalent Transfer von Jakub Kadák zum FC Luzern ist jetzt fix Der slowakische Mittelfeldspieler Jakub Kadák wechselt vom FK AS Trenčin zum FCL. Der 21-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Die Gerüchte rund um Jakub Kadák haben sich bewahrheitet. Das slowakische Talent wechselt in die Zentralschweiz. Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, ist Kadák ein Trenčiner Eigengewächs und spielte in seiner Karriere bislang nur für den Klub aus der Westslowakei. Nachdem der 21-Jährige die gesamte Nachwuchsabteilung durchlaufen hatte, debütierte der offensive Mittelfeldspieler 2018 für das Fanionenteam Trenčins.

Seither sammelte er in 94 Spielen nicht weniger als 43 Scorerpunkte (26 Tore und 17 Vorlagen) und konnte sich damit für die Nachwuchs-Teams des slowakischen Fussballverbandes empfehlen. Auch dort konnte Kadák überzeugen: Er erzielte für die U21 der Slowakei in 17 Auftritten vier Tore.

FCL-Sportchef Remo Meyer lässt sich in der Medienmitteilung wie folgt zitieren: «Um Jakub Kadák haben wir uns stark bemüht – er bringt alles mit, um unser offensives Mittelfeld zu verstärken und uns entsprechend unberechenbarer zu machen. Obwohl dies sein erster Transfer ins Ausland ist, sind wir überzeugt davon, dass er sich bei uns schnell einleben wird und wir zusammen einen Schritt nach vorne machen können.»

Jakub Kadák wird bereits am heutigen Dienstag zum ersten Mal mit der Mannschaft von Mario Frick trainieren und beim FCL ab sofort die Rückennummer 16 tragen. (sfr)