Pascal Loretz «Ein Goalie für die Zukunft», aber «kein Penalty-Killer»: Das sagt die LZ-Community zur neuen Nummer 1 beim FCL Nach dem Abgang von Marius Müller in Richtung Deutschland wird Pascal Loretz neuer Stammgoalie beim FC Luzern. Wir wollten von unseren Leserinnen und Lesern wissen, was sie davon halten.

An dieses Bild dürfen wir uns in der kommenden Saison gewöhnen: Pascal Loretz steht im FCL-Tor – und gibt dort gleich den Ton an. Bild: Gian Ehrenzeller/ KEYSTONE

Alles neu beim FCL: Zwischen den Pfosten steht in der kommenden Saison nicht mehr wie gewohnt Routinier Marius Müller, sondern Pascal Loretz. Der 20-jährige übernimmt die Rolle von Müller als Stammgoalie, nachdem am Donnerstagabend bekannt wurde, dass der Deutsche zurück in seine Heimat zu Schalke 04 wechselt.

Ist das ein zu grosses Risiko? Oder ist Loretz der Aufgabe gewachsen? Wir wollten von der LZ-Community wissen, was sie von der neuen Nummer 1 im Tor der Luzerner hält. Dabei zeigt sich: Die Fans stehen wie eine Wand hinter ihrem Youngster.

«Er hat bewiesen, dass er ein Goalie für die Zukunft ist», schreibt eine Leserin etwa auf Facebook, während eine andere Nutzerin «das finde ich super» kommentierte. Ein Nutzer meinte derweil es sei eine «absolut gute Entscheidung». Schliesslich wolle der Verein ja auch auf Junge setzen. So ist Loretz in der Tat nicht der einzige Youngster im Team und reiht sich unter anderem neben Talenten wie Ardon Jashari, Severin Ottiger oder Luca Jaquez ein. Viele gratulieren Loretz zudem und sind der Meinung, er habe sich die neue Rolle verdient.

«Was ist mit Vaso Vasic?»

Trotzdem gibt es auch einige kritische Stimmen. Loretz habe sich bewiesen und gute Leistungen gezeigt. «Aber ein Penalty Killer ist er definitiv nicht», schreibt ein Leser und spielt damit auf die Elfmeter an, die der FCL in der vergangenen Saison kassierte. Als Antwort meinte ein weiterer LZ-Leser daraufhin: «Das war Dave Zibung auch nicht.»

Die Rede ist zudem von einer mutigen Entscheidung. «Die Zukunft wird es weisen», findet ein Leser, der trotz allem zuversichtlich sei. Ein anderer fragt wiederum «Was ist mit Vaso Vasic?» und spricht damit den weiteren Goalie im FCL-Kader an. Dem schliesst sich eine Leserin an, die es begrüssen würde, «wenn Vasic ebenfalls Spielchancen bekommt».

Auf Instagram wollten wir dann auch von unseren Leserinnen und Lesern wissen, ob sie die Wahl von Loretz gutheissen, sich lieber Müller zurückwünschen oder ob sie stattdessen lieber auf Vasic gesetzt hätten, der in der vergangenen Saison ebenfalls zu Einsätzen im FCL-Tor gekommen ist. Das Resultat fiel deutlich aus: Über 70 Prozent waren der Meinung, dass Loretz der richtige Mann für den FCL ist.

Ein Leser meinte dazu die Entscheidung sei «super für die Klub-Philosophie». Schliesslich verkündete Nachwuchschef Pius Kaspar Anfang Juni gegenüber der «Luzerner Zeitung», dass der FCL wann immer möglich auf Spieler aus der Innerschweiz setzen möchte, die den ganzen Nachwuchs beim Verein durchlaufen haben. Denn: «Fussballer aus der Region sieht man als Fan gerne im Stadion», so Kaspar damals.

Eine andere Rückmeldung lautet wiederum «Top! Günstiger und wird besser als Müller», während ein anderer Instagram-Nutzer findet: «Super Sache. Pasci hat schon riesiges Potenzial gezeigt. Weiter so!»

Was halten Sie von Loretz? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren mit!