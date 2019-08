Pro Juventute nimmt die neue Regionalstelle Zentralschweiz in Betrieb Der Verein Pro Juventute koordiniert sich schweizweit neu: Statt in kantonalen Organisationen werden die lokalen Aktivitäten künftig in fünf Regionalstellen zusammengefasst. Ab dem 2. September eröffnet dafür die Regionalstelle Zentralschweiz.

(pd/jus) Organisatorische Veränderungen bei der Pro Juventute: Am 2. September nimmt die neue Regionalstelle Zentralschweiz ihren Betrieb auf. Diese hat den Sitz in Luzern und ist für die Kantone Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri und Zug zuständig. Dies schreibt der Verein in einer Mitteilung. Die Regionalstelle wird von Oliver Frei geleitet, dem bisherigen Geschäftsführer des Vereins Pro Juventute Luzern Zug.

Schweizweit werden die lokalen Aktivitäten von Pro Juventute künftig in fünf Regionalstellen zusammengefasst. Die regionalen Organisationen werden organisatorisch enger an die nationale Stiftung angebunden, womit sich der Koordinationsaufwand reduziert, heisst es in der Mitteilung. Dieses Modell erlaube auch die Nutzung von Synergien in der Mittelbeschaffung, der inhaltlichen Positionierung und in Unterstützungsfunktionen. Bisher umfasste Pro Juventute 19 kantonale Organisationen.

Die Regionalstelle Zentralschweiz ist die erste in der Deutschschweiz – bisher gibt es erst eine Regionalstelle im Tessin. Die Stelle kümmert sich um die lokale Verbreitung der nationalen Pro Juventute Angebote. Dazu zählen Tätigkeiten im Bereich Medien und Konsum und Bewerbungstraining. Ausserdem bietet Pro Juventute in der Zentralschweiz regionale Angebote an, beispielsweise Sozialpraktikas für Jugendliche.