Rothenburg Das erste Testspiel nach dem Trainingslager: Der FC Luzern gegen den FC Schaffhausen – ab 18.45 Uhr im Livestream Zurück aus dem Trainingslager geht es in die Vorbereitungsendphase. Der FC Luzern nutzt die Zeit für ein Testspiel gegen den FC Schaffhausen in Rothenburg. Den exklusiven Livestream finden Sie hier ab 18.45 Uhr.

Für das letzte Testspiel fahren die Luzerner zum Sportplatz Chärnsmatt. Als Gegner im Stadion des Drittligaklubs FC Rothenburg hat sich der FCL den FC Schaffhausen aus der Challenge League ausgesucht. Wir zeigen dieses Testspiel in einem exklusiven Livestream für unsere Abonnentinnen und Abonnenten auf unserem Newsportal und auf der LZ-App, der Macht beginnt am Mittwochabend um 18.45 Uhr. Auch schon das Testspiel des FCL gegen den FC Aarau hatten wir in einem solchen exklusiven Livestream gezeigt, das Video davon kann man sich in voller Länge auch jetzt noch ansehen.

Zum heutigen Testspielgegner Schaffhausen hat man beim FC Luzern einige Anknüpfungspunkte. Der neuer FCS-Trainer, der Luzerner André ‹Bigi› Meier, ist in unserer Region als ehemaliger FCL-Spieler, aber auch aus der Nationalmannschaft bekannt. Und auch an den neuen Schaffhausen-Torwart Simon Enzler hat man in Luzern sehr gute Erinnerungen – der Zuger hat eine langjährige Vergangenheit beim FC Luzern.

Auf der anderen Seite sind auch Goalie Vaso Vasic und Stürmer Joaquín Ardaiz in Schaffhausen wohlbekannt. Ardaiz spielte zuletzt in der Saison 2021/22 für Gelb-Schwarz und Vasic stand zwischen 2012 und 2015 im Tor der Hochrheiner.

Verfolgen Sie das Testspiel hier in unserem Livestream: