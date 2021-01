Ruswil 4-jähriges Mädchen fällt auf die Strasse und wird von Lieferwagen überrollt Bei einem Verkehrsunfall wurde am Samstag in Ruswil ist ein vierjähriges Kind schwer verletzt worden. Das Mädchen wurde mit der Rega ins Spital geflogen.

(zim) Eine Mutter war am Samstag, kurz vor 11.30 Uhr, mit ihren beiden Kindern auf dem Trottoir der Hellbühlstrasse in Ruswil unterwegs. Eines der Kinder - ein vierjähriges Mädchen - fiel auf die Strasse, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte. Es wurde von einem Lieferwagen mit Anhänger überrollt und dabei schwer verletzt. Das Mädchen wurde von der Rega in ein Spital geflogen.

Die Hellbühlstrasse wurde für die Rettungsarbeiten vorübergehend gesperrt. Die Verkehrsregelung wurde von der Feuerwehr Ruswil übernommen.