Sisikon Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf der Axensrasse Im Bereich «Gumpisch» ist es zu einer Auffahrkollison mit vier beteiligten Auso gekommen. Drei verletzte Personen musten vom Rettungsdienst in Spitalpflege gefahren werden

Zwei starl beschädigte Unfallautos. Bild: Kapo Uri (Sisikon, 25. September 2021)

Am Samstag, 25. September, fuhr ein Autolenker gegen 17.30 Uhr auf der Axenstrasse in Richtung Norden. Wegen eines Rotlichts bei Ampelanlage im Bereich «Gumpisch» musste er sein Auto anhalten, wie die Urner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Diese Situation erkannten die Lenker der drei nachfolgenden Autos zu spät, sodass es zum Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos kam.

Drei Personen wurden bei der Kollision leicht verletzt und durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital nach Altdorf überführt. Es entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in der Höhe von rund 35'000 Franken.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst Uri, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, ein regionales Abschleppunternehmen sowie die Kantonspolizei Uri. (zim)