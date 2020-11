So spielt der FC Luzern vor Weihnachten Der Spielplan für die Runden vor Weihnachten in der Super League ist bekannt. Der FC Luzern spielt viermal am Wochenende und dreimal am Mittwoch.

(rem) Das zweimal verschobene Spiel zwischen dem FC Luzern und Sion findet neu am Mittwoch, 2. Dezember um 18.15 Uhr statt. Der Spielplan bis Weihnachten im Detail:

Datum Partie SA 21. November, 18.15 Uhr FC Luzern - FC Vaduz SA 28. November, 20.30 Uhr Servette FC - FC Luzern MI, 2. Dezember, 18.15 Uhr FC Luzern - FC Sion SO, 6. Dezember, 16.00 Uhr FC Sion - FC Luzern MI, 16. Dezember, 18.15 Uhr FC Luzern - FC Zürich SO, 20. Dezember, 16.00 Uhr FC Lausanne-Sport - FC Luzern MI, 23. Dezember, 18.15 Uhr FC Luzern - FC Basel

Zürichs Pelae Cardoso Nathan versucht Luzerns Dejan Sorgic (rechts) zu stoppen. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 7. November 2020)

Die Swiss Football League hat nur die verbleibenden Spiele bis zur Winterpause angesetzt. Damit entsteht etwas mehr Flexibilität bei Wiederbeginn der Meisterschaft im Januar, sollten in den nächsten Wochen noch weitere Partien verschoben werden müssen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Der Spielbetrieb wird am Wochenende vom 23. und 24. Januar wieder aufgenommen.

Wegen der reduzierten Zuschauerkapazität in den Stadien hat sich die Swiss Football League auf Wunsch des TV-Partners blue entschieden, bei Partien am Samstag und an Wochentagen die Anspielzeiten anzupassen. Anstatt um 19 Uhr am Samstag und um 20 Uhr unter der Woche werden die Spiele neu um 18.15 Uhr und 20.30 Uhr angesetzt. Diese Änderung gilt für die Runden 10 bis 14, wird aber per sofort umgesetzt. Die Partien am Sonntag beginnen wie gewohnt um 16 Uhr.