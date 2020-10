Spielstarker neuer Linksverteidiger für den FCL: Der Tscheche Martin Frydek wechselt per sofort zu den Innerschweizern Martin Frydek hat heute Montag beim FC Luzern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben. Der 28-jährige Tscheche wird am kommenden Dienstag nach Ablauf der häuslichen Quarantäne zur Mannschaft von Fabio Celestini stossen.

Martin Frydek präsentiert sich am Montag erstmals im Dress des FC Luzern. PD

Wenige Stunden bevor das Schweizer Transferfenster schliesst, hat der FC Luzern seinen siebten Neuzugang für die laufende Saison präsentiert. Es handelt sich um Martin Frydek, welcher künftig die linke Verteidigerposition besetzen wird. Offensichtlich hat FCL-Sportchef Remo Meyer einen Aussenverteidiger verpflichtet, der auch Flanken und präzise Hereingaben spielen kann: In Tschechiens oberster Liga gelangen dem siebenfachen Nationalspieler insgesamt 23 Assists und auch auf europäischen Plätzen deren acht. Ausserdem schoss er neun Ligatore und drei Europa-League-Treffer.

Bei Sparta Prag trug er die Captainbinde

Seine Karriere lancierte der Abwehrmann bei Sparta Prag, für das er in der Saison 2011/12 auch in der höchsten Liga Tschechiens (Fortuna Liga) debütierte. Nach einer kurzen Ausleihe zum FK Senica wechselte Frydek im Januar 2013 zum FC Slovan Liberec, für den er die folgenden zweieinhalb Spielzeiten absolvierte. Auf die Saison 2015/16 kehrte Martin Frydek zurück zu Sparta Prag und wurde zu einem wichtigen Bestandteil des tschechischen Spitzenklubs, welchen er unter anderem auch 20 Mal in der Europa League vertrat. Bei Sparta war Frydek zeitweise auch Captain.

Ablösefreier Transfer

Seit Juli dieses Jahres war Martin Frydek vereinslos, er wechselt ablösefrei zum FC Luzern und wird mit der Nummer 13 für Blau-Weiss auflaufen. «Martin Frydek ist ein interessanter und sehr erfahrener Spieler», wird FCL-Sportchef Remo Meyer in der Medienmitteilung zitiert. «Dank seinen technischen Fähigkeiten und seinem Offensivdrang wird er für uns auf der linken Seite zusätzliche Qualitäten ins Team bringen.»

Martin Frydek freut sich auf die neue Herausforderung in der Schweiz: «Ich bedanke mich beim FC Luzern für die Möglichkeit, hier spielen zu dürfen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich vom Transfer überzeugt.» Nach der häuslichen Quarantäne wird er ab Dienstag nächster Woche mit seinen neuen Teamkollegen «alles dafür zu tun, um eine möglichst erfolgreiche Saison zu bestreiten».

Alle sieben Neuen für die laufende Saison

Der Vollständigkeit halber alle sieben Neuzugänge des FC Luzern: Louis Schaub (leihweise von Köln), Yvan Alounga (von Aarau), Samuel Alabi (von Ashdod/ISR), Alex Carbonell (von Valencia), Dejan Sorgic (von Auxerre), Varol Tasar (von Servette) und Martin Frydek (vereinslos, bis Sommer bei Sparta Prag). Ausserdem ist Filip Ugrinic aus seinem Leihjahr beim FC Emmen in der niederländischen Ehrendivision zurückgekehrt.