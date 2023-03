Sponsorenclub Nur wenn die Spiellizenz vorliegt, gibt es 350’000 Franken für den FC Luzern Der FCL-Sponsorenclub «Club der 200» will seinen jährlichen Beitrag von 350’000 Franken nur an den FC Luzern überweisen, wenn die Spiellizenz rechtskräftig vorliegt.

FCL-Fans protestieren beim Heimspiel gegen den FC Lugano gegen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 22. Oktober 2022)

Nun hat sich auch der FCL-Donatorenverein «Club der 200» im Streit zwischen dem Fussballverein und Bernhard Alpstaeg zu Wort gemeldet. Man werde den jährlichen Beitrag von 350’000 Franken an den FC Luzern nur überweisen, «wenn die von der zuständigen Instanz rechtskräftig erteilte Lizenz/Spielerlaubnis zugunsten des FC Luzern zur Bestreitung von Super-League-Spielen in der Swisspor-Arena für die kommende Saison 2023/2024 vorliegt». Dies schreibt der Club in einer Medienmitteilung anlässlich seiner Generalversammlung vom 23. März.

Alle Vertreter der unterschiedlichen Lager – Bernhard Alpstaeg, Stefan Wolf, Walter Stierli und Marco Sieber – hätten die ihnen durch die Generalversammlung eingeräumte Möglichkeit genutzt, ihre individuellen Standpunkte darzulegen, heisst es weiter. Zudem habe die Generalversammlung folgende Erklärung zum Konflikt verabschiedet:

«Mitglieder und Vorstand des ‹Clubs der 200› sind sehr besorgt über die sich zuspitzenden Divergenzen und die zunehmend neuen Konfliktfelder im Umfeld der Vereinsführung des FCL, des Verwaltungsrats, der Aktionäre und der Geldgeber. Vorstand und Mitglieder des ‹Clubs der 200› appellieren eindringlich an die Konfliktparteien, umgehend eine einvernehmliche Lösung zu erzielen. Bei allem Verständnis für unterschiedliche Ansichten und ohne für oder gegen eine Partei Stellung zu beziehen, erwartet der ‹Club der 200› unverzüglich die Bereitschaft aller Beteiligten, von den eigenen Positionen zumindest teilweise abzurücken, aufeinander zuzugehen, Kompromisse zu suchen und eine tragfähige Lösung für den FCL zu finden.»

Weiter heisst es: «Alle Fans und Freunde des FC Luzern – auch die Konfliktparteien – wollen stolz sein auf einen wirtschaftlich gesunden und sportlich erfolgreichen FCL, welcher nicht nur eine Super-League-Mannschaft in seinen Reihen hat, sondern auch Junioren und Frauen fördert, eine überregionale Bedeutung und Ausstrahlung mit Vorbildfunktion besitzt.» (tos)