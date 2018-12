Stehaufmännchen «Mimi» Demhasaj erntet ein Lob vom anfänglich kritischen FCL-Trainer Weiler

Mirko Salvi, Note 4 Der GC-Leihprofi übernahm das schwere Erbe von Omlin, der zu Basel wechselte. In den ersten neun Ligapartien spielte Salvi, ohne restlos zu überzeugen. Dann erlitt er im Training einen Innenbandriss, nachdem Weiler gegen YB (3:2-Sieg) auf Zibung gesetzt hatte. Spiele 9 | Tore 0 | Assists 0 | Gelbe Karten 1 | Rote Karten 0 (Bild: Jakob Ineichen (12. August 2018))

Otar Kakabadze, Note 3 Im Cupspiel gegen Servette gab der georgische Internationale seinen Einstand. Mit einer Torvorlage fügte er sich erfolgreich ein. Danach folgten in der Meisterschaft allerdings Auftritte, in denen der Rechtsverteidiger zu fehlerhaft agierte. Gegenwärtig ist er verletzt. Spiele 8 | Tore 0 | Assists 1 | Gelbe Karten 2 | Rote Karten 0 (Bild: Philipp Schmidli)

Lazar Cirkovic, Note 4 Ein Bänderriss am Sprunggelenk hatte ihn seit Anfang April zu einer Wettkampfpause gezwungen. Sieben Monate später gab er sein Comeback, Schritt um Schritt tastet er sich zurück zur alten Leistungsstärke. Die Vorbereitung im Januar wird ihm ebenfalls guttun. Spiele 7 | Tore 1 | Assists 0 | Gelbe Karten 0 | Rote Karten 0 (Bild: Walter Bieri/Keystone)

Lucas Alves, Note 4,5 Zu Beginn der Saison hatte kaum einer damit gerechnet, dass der lange und massige Brasilianer sich einen Stammplatz ergattert. Schliesslich stand er zwölfmal in der Startaufstellung, spielte bei allen acht Siegen durch, zeigte dabei zumeist solide Leistungen. Spiele 15 | Tore 0 | Assists 0 | Gelbe Karten 1 | Rote Karten 0 (Bild: Urs Flüeler/Keystone)

Yannick Schmid, Note 4 Der Kriens-Obernauer ist nur in den ersten vier Spielen in der Startelf gestanden. Ungünstig für ihn, dass es dabei drei Niederlagen absetzte. Danach kehrten Innenverteidiger zurück, die verletzt gewesen waren. Obwohl Schmid nicht abfällt, sind seine Karten eher schlecht. Spiele 8 | Tore 0 | Assists 0 | Gelbe Karten 1 | Rote Karten 0 (Bild: Boris Bürgisser)

Silvan Sidler, Note 4 Zu Beginn und am Ende der Vorrunde ist der Aussenverteidiger zum Einsatz gekommen. Dazwischen spielte er im U21-Nationalteam unter Lustrinelli. Diese Partien haben ihm offenbar Selbstvertrauen gegeben, zuletzt gegen GC und St. Gallen agierte er viel frecher. Spiele 9 | Tore 0 | Assists 0 | Gelbe Karten 2 | Rote Karten 0 (Bild: Urs Flüeler/Keystone)

Olivier Custodio, Note 3

Vom Ex-Lausanne-Captain hatte man in der Innerschweiz mehr erwartet. Zum Start seiner zweiten Saison sah es danach aus, dass Weiler auf den Romand setzt. In den letzten fünf Partien, in denen der FCL zehn Punkte holte, kam Custodio lediglich zu drei Teileinsätzen.

Spiele 13 | Tore 0 | Assists 0 | Gelbe Karten 1 | Rote Karten 0

(Bild: Alexandra Wey/Keystone)