Super-League-Abstimmung «Mindestens einen Platz vor Basel»: Unsere Leserinnen und Leser trauen dem FCL einiges zu Wo landet der FCL in der neuen Saison? Unsere Leserinnen und Leser haben ihre Prognose zur laufenden Super-League-Saison abgegeben. Dabei zeigt sich: Der FCL soll wieder ganz vorne mitspielen.

Derzeit könnte es für den FCL in der heimischen Liga besser laufen: Nach drei Spielen verweilt er mit vier Punkten auf dem siebten Platz. Doch was nicht ist, kann ja noch werden – zumindest wenn es nach unseren Leserinnen und Lesern geht.

Vor dem Start der Saison haben wir Sie nämlich nach ihren Tipps zur laufenden Super-League-Saison gefragt. Rund 400 von Ihnen sind dem Aufruf gefolgt und haben jeder Mannschaft einen Tabellenplatz zugewiesen.

Immerhin 33 Personen sehen den FCL dabei auf Platz 1. Der Grossteil unter Ihnen spekuliert aber auf den dritten Platz:

Klarer als beim FCL fällt das Resultat bei YB aus. 87 Prozent der Befragten glauben, dass sich die Berner erneut den Meistertitel krallen werden. Als Schlusslicht angegeben werden derweil Yverdon und Lausanne-Ouchy.

Aber zurück zum FCL. Was diesen betrifft, so klingt es auch in unserer Instagram-Umfrage ähnlich. Auch darin wollten wir wissen, wo der FCL Ende Saison in der Tabelle landet. «Mindestens einen Platz vor Basel», schreibt ein Leser dazu. Ein anderer meinte, der FCL werde Vizemeister, «weil YB zu krass ist, aber alle anderen sind schlagbar». Man müsse auch mal «sehr positiv denken». Noch optimistischer ist ein weiterer Instagram-Nutzer, welcher der Mannschaft gar den Meistertitel zutraut. Grund dafür sei die Top-Offensive.

Klar für fast alle ist: Der FCL dürfte auch in der darauffolgenden Saison wieder international spielen. Das zeigt sich ebenfalls in unserer Live-Abstimmung:

Übrigens: Vor einem Jahr lagen die Leserinnen und Leser goldrichtig mit ihrem Tipp. Mit 21 Prozent sah die Mehrheit den FCL auf dem vierten Platz – und tippte somit erfolgreich. Ob es in dieser Saison ähnlich ist, wird sich noch zeigen.