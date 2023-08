Super League Der FC Luzern holt gegen GC drei schmeichelhafte Punkte – Chader mit dem goldenen Jokertor Das offensiv muntere Hin und Her im Letzigrund schien lange auf eine torlose Angelegenheit hinauszulaufen. Der FCL-Joker Sofyan Chader traf dann nach einer tollen Kombination doch noch ins Tor und somit zum 1:0-Sieg.

Marco Burch fehlt im Aufgebot des FC Luzern, obwohl Trainer Mario Frick im Vorfeld der Partie noch sagte, der 22-jährige Verteidiger sei gegen GC mit dabei. Auf Nachfrage erklärt FCL-Mediensprecher Markus Krienbühl: «Burch ist nicht im Kader, weil ein Wechsel im Raum steht. Er ist für Transfergespräche freigestellt.»

Simani ersetzt derweil den Obwaldner in der Innenverteidigung. Im FCL-Sturm bekommt Kemal Ademi den Vorzug vor Lars Villiger. Nicht im Kader ist Asumah Abubakar. Der Offensivspieler scheint bei Frick einen schweren Stand zu haben.

84. Minute: Da ist das erste Tor dieser offensiv munteren Partie. Der FCL kombiniert sich herrlich zu dieser Führung. Ardon Jashari spielt mit einem genialen Pass auf links Martin Frydek frei. Der Tscheche braucht nur noch in die Mitte zu spielen, wo der eingewechselte Sofyan Chader einschiessen kann.

Die erste Halbzeit im nass-trüben Letzigrund ist keine für Liebhaber der defensiven Stabilität. Nach einer eher ereignisarmen Startviertelstunde wird das Spiel zu einem munteren Hin und Her. Die Offensivspieler treffen auf zwei ganz und gar nicht sattelfeste Defensivabteilungen. Das heisst: Es gibt viele Strafraumszenen und Torchancen.

FCL-Flügel Teddy Okou im Duell gegen GC-Verteidiger Dirk Abels. Bild: Marc Schumacher/ Freshfocus (Zürich, 27. 8. 2023)

Die beste für den FC Luzern hatte Max Meyer. Sein Schuss aus rund elf Metern pariert GC-Keeper Justin Hammel allerdings. Für GC trifft Francis Momoh wiederum mit seinem Kopfball nur die Latte. Die Flanke kam vom sehr wirbligen Theo Corbeanu.

In den letzten zehn Minuten vor dem Pausenpfiff hat der FC Luzern gerade mehrmals Glück. Corbeanu und Mertin Shabani scheitern mit ihren Abschlussversuchen aus guten Positionen an FCL-Goalie Pascal Loretz oder am eigenen Unvermögen. Zudem sorgt ein Zweikampf im Strafraum zwischen Denis Simani und Shabani für Aufregung. Schiedsrichter Luca Gianforte sowie VAR Sven Wolfensberger entscheiden nicht auf Penalty.

Eine offensive ganz muntere und defensiv fehlerhafte erste Halbzeit endet somit torlos. Die beiden Trainer haben wohl einiges zu justieren während ihren Pausenansprachen.

Luzerns Ardon Jashari setzt sich gegen Tim Meyer (rechts) durch. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Mario Frick setzt auch personell in der zweiten Halbzeit auf neue Impulse. Sofyan Chader und Severin Ottiger kommen für Teddy Okou und Jakub Kadak ins Spiel. Ottiger übernimmt rechts in der Verteidigung, Pius Dorn rutscht ins Mittelfeld. Chader ersetzt Okou auf dem offensiven Flügel.

Das Spiel bleibt abwechslungsreich mit Chancen auf beiden Seiten. Shabani verzieht mit einem Schlenzer nur knapp und Dorn vergibt nach guter Vorlage von Martin Frydek völlig freistehend aus 11 Metern.

Die FCL-Offensive um Max Meyer erspielte sich viele Chancen. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Es scheint als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis das erste Tor fällt. Vielleicht erzielt es Lars Villiger? Der FCL-Youngster kommt für den unauffälligen Kemal Ademi nach rund einer Stunde ins Spiel.

Der FCL wird stärker und kombiniert sich vermehrt in den GC-Strafraum. In der 67. Minute vergibt Meyer vor 5528 Zuschauern eine weitere gute Gelegenheit auf den Führungstreffer. Die Hausherren sind wieder an der Reihe: Dirk Abels verfehlt das Tor aus kurzer Distanz, allerdings auch aus spitzem Winkel.

Je länger das Spiel dauert, desto mehr hält bei beiden Mannschaften doch noch etwas das defensive Gewissen Einzug. Die Chancen sind hüben wie drüben nicht mehr so zahlreich und nicht mehr so zwingend. In der 84. Minute fasst sich dann aber Ardon Jashari ein Herz, lanciert mit einem starken Pass auf links Frydek, der legt in die Mitte wo der eingewechselte Chader nur noch einschiessen muss – das ist die Führung für den FCL.

Sofyan Chader (Mitte, Luzern) schiesst seine Mannschaft kurz vor Spielende zum 1:0-Sieg. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Glück für die Luzerner in der Nachspielzeit: Ismajil Beka retten auf der Linie nach einem Schuss von Amir Abrashi. Es war die letzte nennenswerte Offensivszene der Partie. Der FC Luzern holt im Letzigrund gegen GC einen knappen Sieg.

«Ich bin mit dem gesamten Spiel heute nicht zufrieden. GC war torgefährlicher als wir und hätte zur Pause klar führen müssen.»

«Wir hatten viele Ballverluste und spielten so der Stärke von GC, dem Umschaltspiel, in die Karten. Am Ende war diesmal das Glück auf unserer Seite.»

Das sagt Max Meyer nach dem Spiel. Quelle: PilatusToday

Das sagt Trainer Mario Frick nach dem Spiel. Quelle: PilatusToday

Grasshoppers – Luzern 0:1 (0:0)

Letzigrund. – 5528 Zuschauende. – SR Gianforte.

Tor: 84. Chader (Frydek) 0:1.

Grasshoppers: Hammel; Kempter (64. Hoxha), Seko, Tobers, Abels; Tim Meyer, Abrashi; Corbeanu (85. Schürpf), Shabani (68. Kacura), Momoh (85. Dadashov); Fink (64. De Carvalho).

Luzern: Loretz; Dorn, Simani, Beka, Frydek; Beloko, Jashari; Okou (46. Ottiger), Max Meyer (80. Spadanuda), Kadak (46. Chader); Ademi (60. Villiger).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Lonwijk, Ndenge und Morandi (alle verletzt). Luzern ohne Klidjé (verletzt), Burch (Transfergespräche). – 36. Momoh mit Kopfball an Latte. – Verwarnungen: 24. Tobers, 24. Kadak, 83. Hoxha (alle Foul), 90. Abrashi (Reklamieren).

Der nächste Gegner für den FC Luzern kommt aus dem Tessin. Am Sonntag, 3. September, ist der FC Lugano zu Gast in der Swissporarena. Kick-off der Partie ist um 16:30 Uhr.