Super League Der FCL wird vom Streit mit Alpstaeg nicht gestoppt – Innerschweizer Klub erhält die Lizenz für die Saison 2023/24 Die fehlende Unterschrift von Stadion-Mehrheitsbesitzer Bernhard Alpstaeg war lange ein grosses Thema in der Zentralschweiz. Doch die Zankerei mit dem Grossaktionär hat die Swiss Football League (SFL) nicht davon abgehalten, dem FC Luzern heute Montag die Lizenz für die kommende Spielzeit zu erteilen.

Gute Nachrichten für Aktionär und Vizepräsident Josef Bieri (rechts) sowie Präsident Stefan Wolf: Der FC Luzern hat die Lizenz I der SFL erhalten und könnte bei sportlicher Qualifikation in der kommenden Saison europäisch spielen. Bild: Nadia Schärli/Luzerner Zeitung

Alle zehn aktuellen Super-League-Klubs erhalten von der Swiss Football League (SFL) die Lizenz für die nächste Saison 2023/24. Auch der FC Luzern, welcher seit Herbst des vergangenen Jahres in einem unerbittlichen Machtkampf zwischen der Klubführung und Aktionär Bernhard Alpstaeg steckt.

Der 77-jährige Alpstaeg hatte als Mehrheitseigentümer des Stadions sogar gedroht, die Unterschrift bei der Lizenzeingabe für die Benützung der Swisspor-Arena nicht zu geben. Zu einem späteren Zeitpunkt sagte der schwerreiche Patron der Firma Swisspor, dass nächste Saison in der Arena Fussball gespielt werden könne. Die Stadt Luzern in der Person von Stadtpräsident Beat Züsli hatte Druck gemacht und auf folgende Vereinbarung hingewiesen: «Mit der Stadion Luzern AG hat die Stadt Luzern einen laufenden Baurechtsvertrag. Dieser hat den ausschliesslichen Zweck, dass die Stadion Luzern AG mit dem Stadion einen professionellen Super-League Betrieb für den FC Luzern oder eine allfällige Nachfolgeorganisation sicherstellt.»

Lizenz I berechtigt zur Teilnahme am Europacup

Für den FC Luzern ist ausserdem wichtig, dass er die Lizenz I der SFL bekommen hat. Sie ist erforderlich für die Teilnahme an den Uefa-Wettbewerben und berechtigt selbstverständlich auch zur Teilnahme an der Super League. Die Innerschweizer sind fünf Runden vor Schluss der Meisterschaft Dritter und können sich berechtigte Hoffnungen machen, nächste Saison an einem europäischen Wettbewerb teilzunehmen.