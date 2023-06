Super League Ehemaliger FCL-Verteidiger Silvan Sidler wechselt zum FC Winterthur Nach einem Jahr endet das Deutschland-Abenteuer für den Aussenverteidiger bereits wieder. Silvan Sidler kehrt in die Schweiz zurück und heuert beim FC Winterthur an.

Silvan Sidler bei seiner Verabschiedung Ende der Saison 2021/22 . Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Für den FC Luzern hat Silvan Sidler insgesamt 139 Ernstkämpfe in der Super League, im Schweizer Cup und in europäischen Wettbewerben bestritten. Sidler war auch Teil der legendären Mannschaft, die 2021 den Cup-Final gegen St. Gallen gewonnen hat. Auf letzte Saison hin wechselte der Aussenverteidiger in die 2. Bundesliga zu Arminia Bielefeld. Dort absolvierte der 24-Jährige aus Affoltern am Albis 12 Pflichtspiele für die Ostwestfalen und stieg mit Arminia Bielefeld in die 3. Liga ab.

Silvan Sidler hatte bei Arminia Bielefeld einen Vertrag bis Sommer 2025. Doch mit dem Abstieg in die 3. Liga verlor der Vertrag seine Gültigkeit. Der Ex-Luzerner sprach gegenüber dieser Zeitung von einer «sehr schwierigen Saison».

Nun hat Sidler einen neuen Arbeitgeber gefunden – es geht wieder zurück in die Schweiz. Der Verteidiger hat beim FC Winterthur einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Damit verstärkt sich der FC Winterthur in der Abwehr und hat neben dem Krienser Yannick Schmid einen weiteren ehemaligen FCL-Spieler in der Verteidigung. (sfr)