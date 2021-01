Super League Fabio Celestini: «Ich bin bereit für die weitere Zusammenarbeit mit dem FCL» Fabio Celestini ist mit neuer Energie aus den Skiferien zum FCL zurückgekehrt. Alex Carbonell hat den Trainingsstart verpasst, Marius Müller wird nicht sanktioniert.

Schnell sind die elf Ferientage vorbeigegangen, schon steht die Mannschaft des FC Luzern wieder auf dem Trainingsplatz. Am Montag hat auf dem Kleinfeld-Kunstrasen in Kriens die Vorbereitung auf den zweiten Teil der Meisterschaft begonnen. Trainer Fabio Celestini wirkt bei den Übungen energiegeladen. Lautstark erklärt er seinen Spielern die Übungen mit Ball.

Lorik Emini fällt auf. Der 21-jährige Mittelfeldspieler hat sich wieder einmal die Haare färben lassen. Blond getönt kommt der Zuger mit kosovarischen Wurzeln daher.

FCL-Coach Fabio Celestini erklärt Mittelfeldspieler Lorik Emini beim Trainingsauftakt im Krienser Kleinfeld eine Übung.

Bild: Pius Amrein (Kriens, 4. Januar 2021)

Emini erinnert mit seiner Frisur und von seiner Grösse (1,76 Meter) her an Ezgjan «Gianni» Alioski (1,71 Meter). Der in der Schweiz gross gewordene Nordmazedonier spielt inzwischen in der Premier League bei Leeds United.

Die zwei grössten Nachwuchstalente stehen wieder zur Verfügung

Von einem solchen Topligaklub ist Emini weit entfernt. Mit seiner mutigen und harten Spielweise ist der Jungprofi aber eine Luzerner Zukunftshoffnung. Nach einer Verletzung ist der Mittelfeldmann in den letzten beiden Spielen vor den Ferien wieder zum Einsatz gekommen.

Fabio Celestini hält viel von Lorik Emini und Marco Burch. Der 20-jährige Obwaldner trainiert erstmals seit sechs Monaten wieder mit der Mannschaft. «Lorik und Marco haben am meisten Potenzial von unseren jungen Spielern», schwärmte er bereits im Sommer. Da war der Innenverteidiger Burch noch in der Rehaphase. Im Heimspiel gegen Thun (3:0) hatte er eine gravierende Meniskusverletzung erlitten. Ein operativer Eingriff war nötig geworden.

Seit zwölf Monaten Trainer in Luzern

Der Coach spricht beim Vorbereitungsstart oft mit seinen Schützlingen. Die Anweisungen gibt er meist auf Deutsch. Das war vor einem Jahr beim Amtsantritt in Luzern noch anders. Der 45-jährige Waadtländer mit italienischen Wurzeln hat sich sprachlich klar verbessert.

Die Urlaubstage zwischen dem letzten Spiel zu Hause gegen Basel (1:2) und dem Trainingsstart hat Celestini für Skiferien in Bellwald genützt. Zusammen mit seinen Eltern, seinen beiden Söhnen im Teenageralter und der siebenjährigen Tochter verbrachte er die Festtage im Wallis. Die Kleine lebt in Panama. «Ich hatte meine Tochter neun Monate nicht mehr gesehen», erzählt er. In Bellwald fuhren sie bei schönstem Wetter täglich fünf Stunden Ski.

Die freien Tage mit der Familie haben ihm sichtlich gut getan. Mit der Ausbeute in der verkürzten Vorrunde war Celestini unzufrieden. Nur 13 Punkte resultierten aus den 14 Spielen. Nach der 1:2-Niederlage gegen Basel im überlegen geführten letzten Match vor Weihnachten stellte er frustriert fest: «Dass wir auf Platz 8 stehen, ist enttäuschend, aber die Realität. In den restlichen 22 Partien haben wir vieles gut zu machen.»

Ungewissheit bei Carbonell, Erleichterung bei Müller

Das erste Spiel findet am 24. Januar zu Hause gegen Lugano statt. Bis dann will Sportchef Remo Meyer über die Vertragsverlängerung mit dem Trainer kommunizieren. Celestini: «Alles ist auf dem Tisch und ich bin bereit für die weitere Zusammenarbeit mit dem FCL.»

Unklar ist die Sachlage im Fall von Mittelfeldmann Alex Carbonell: Der 23-jährige Spanier kehrte nach seinen total 16 Ferientagen nicht zurück. «Aus persönlichen Gründen blieb er in der Heimat. Wir warten auf ihn, er hat die Qualitäten, uns zu helfen», hält Celestini am Ex-Barça-Junior fest. Klarheit hat der FCL am Montagabend im Fall von Marius Müller erhalten. Der Goalie hatte die Schiedsrichter scharf kritisiert, wird von der Liga aber nicht sanktioniert. Die Erleichterung ist gross.