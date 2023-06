Super League FC Luzern trifft zum Auftakt auswärts auf Winterthur – erstes Heimspiel gegen einen Aufsteiger Am 22. Juli startet der FC Luzern in die Saison 2023/2024. Zum Saisonauftakt tritt der FCL auswärts auf den FC Winterthur. Das erste Heimspiel gibt es am 30. Juli zuhause gegen Stade-Lausanne-Ouchy.

Im ersten Spiel der neuen Saison spielt der FCL auf der Schützenwiese. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Der Fussballverband hat die Begegnungen der ersten 22 Spieltage und die Anspielzeiten der ersten 11 Runden der Super-League-Saison 2023/2024 bekanntgegeben. Zum Auftakt muss der FC Luzern am Samstag, 22. Juli, 20.30 Uhr, auswärts gegen Winterthur antreten. Eine Woche später folgt dann am Sonntag, 30. Juli, um 14.15 Uhr das erste Heimspiel der Super-League-Saison gegen Aufsteiger FC Stade-Lausanne-Ouchy.

Was beim Studium des Spielplans auffällt: Fast alle Partien des FC Luzern sind auf einen Sonntag angesetzt. Hat dies mit den Ausschreitungen rund um die FCL-Spiele zu tun? Philippe Guggisberg von der Schweizerischen Fussballliga erklärt, dass diese Ansetzung primär den europäischen Wettbewerben geschuldet ist. «Bei der Spielplanung rechnen wir bei jedem Verein damit, dass er die Gruppenphase erreicht. Dadurch werden die Spiele dieser Vereine immer auf einen Sonntag angesetzt.»

Mit fünf Vereinen, die an europäischen Wettbewerben teilnehmen, sei die Planung daher eine grosse Herausforderung. Dass zudem drei Fussballclubs aus dem Waadtland in der ersten Liga sind, verkompliziere die Situation zusätzlich.

Saison mit neuem Modus

Die Meisterschaft wird ab dieser Saison neu nach dem «Schottischen Modus» ausgetragen. Die Meisterschaft wird dadurch in zwei Phasen entschieden. In einer ersten Phase werden drei Runden mit je elf Spiele pro Klub gespielt. Für die letzten fünf Meisterschaftsrunden wird die Tabelle in der Mitte geteilt und die Klubs auf den Rängen 1-6 und 7-12 treffen erneut einmal aufeinander, was für jeden Klub ein Total von 38 Runden ergibt.

Alle Punkte, Tore und Statistiken werden in die letzten fünf Runden mitgenommen. Der Sieger der oberen Tabellenhälfte ist Schweizer Meister, die weiteren Klubs spielen die Startplätze in den europäischen Wettbewerben aus. In der unteren Hälfte steigt der Klub auf Rang 12 direkt in die Challenge League ab, der 11. bestreitet die Barrage gegen den 2. der Challenge League.

Auch international tätig

In der kommenden Spielzeit ist der FC Luzern zudem auch auf dem europäischen Parkett gefragt. Am Mittwoch folgt die Auslosung für die 2. Qualifikationsrunde der Conference League. Hin- und Rückspiel der Quali finden am 27. Juli und 3. August statt.

Zudem bestreitet der FCL natürlich auch noch einige Testspiele. So treffen die Luzerner am Freitag, 30. Juni, um 18.45 Uhr in Schüpfheim auf Aarau. Am Samstag, 8. Juli, testet der FCL in Schruns gegen Altach. In Rothenburg spielt der FCL am Mittwoch, 12. Juli, gegen Schaffhausen. Gegen die Niederländer von Excelsior Rotterdam testet der FCL zudem am 15. Juli in der Swisspor-Arena.