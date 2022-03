Super League Kämpferische Luzerner erringen gegen YB ein 2:2 Zwei Tore innerhalb von 111 Sekunden bringen YB früh in Führung. Die Luzerner geben sich aber kämpferisch und holen sich Auswärts ein Unentschieden und somit einen wichtigen Punkt.

Christian Gentner steht wieder als Captain in der Startaufstellung. Im Sturm starten heute Marko Kvasina und Nikola Cumic. Der torgefährliche Asumah Abubakar muss zuerst auf der Bank Platz nehmen.

8. Minute: YB hat Platz über die rechte Seite, Edimilson Fernandes hat Platz und Zeit und schlägt eine Flanke auf Jordy Siebatcheu. Dieser trifft zum 1:0.

10. Minute: Wieder Angriff über Rechts, wieder ein Tor für YB. Marco Burch kann den Ball in den Strafraum nur bis zu Felix Mambimbi klären, dieser muss nur noch zum 2:0 einschieben.

Felix Mambimbi trifft zum 2:0 gegen Luzern. Bild: Anthony Anex / Keystone (Bern, 5. März 2022)

41. Minute: Wunderbares Zusammenspiel von Campo und Burch: Burch auf Campo, Campo auf Burch – dieser zieht direkt ab und trifft zum verdienten Anschlusstreffer für den FCL.

Burch und Campo nach dem Anschlusstreffer. Bild: Anthony Anex / Keystone (Bern, 5. März 2022)

84. Minute: Nach einem Eckball von Schulz landet der Ball ausserhalb vom Strafraum bei Dräger. Der Nationalspieler Tunesiens zieht aus über 20 Metern ab und trifft zum Ausgleich.

Ausgelassener Jubel nach dem Tor zum 2:2 Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Bern, 5. März 2022)

Der FCL startet mutig in die Partie und sucht das Spiel vorne. Aber in der Defensive läuft es den Luzerner zu Beginn gar nicht. Innerhalb von wenigen Minuten schlägt es gleich zwei Mal im Tor von Marius Müller ein. Zuerst trifft Siebatcheu und dann Mambini. Nach rund 10 Minuten führen die Berner bereits mit 2:0.

Ein Lebenszeichen vom FCL in der 17. Minute: Cumic wird tief in den Raum geschickt und lässt einen Verteidiger stehen, es fehlt dann jedoch die letzte Konsequenz. Die Luzerner spielen weiterhin mit, es kommt aber während langer Zeit auf beiden Seiten zu keinen Torchancen mehr. Beim FCL sind bisher Dräger und Cumic als Aktivposten zu erkennen. Letzterer kommt in der 37. Minute sogar zu einem guten Abschluss. Nur wenig taucht Kvasina alleine vor David von Ballmoos auf, der YB-Goalie kann aber klären. Die Luzerner haben dieses Spiel noch nicht abgeschrieben.

Und tatsächlich: In der 40. Minuten fällt der Anschlusstreffer für die Leuchtenstädter. Samuele Campo spielt auf Marco Burch, dieser zieht direkt ab und versenkt den Ball im Tor. Mit dem Resultat von 2:1 für die Berner verabschieden sich die beiden Mannschaften dann auch in die Pause.

Auch nach Wiederanpfiff spielen die Gäste aus Luzern weiter nach vorne. Nur knapp verpasst Cumic eine Vorlage von Kvasina. Im Gegenzug flattert der Ball von Mambini nur knapp am Tor vorbei. Nur wenig später ein Big Save von Torhüter Müller - der Weitschuss von Lauper landete beinahe im Tor. In der 56. Minute vollzieht Trainer Frick einen Doppelwechsel: Cumic und Ugrinic verlassen das Feld, für sie kommen Abubakar und Schulz.

YB bleibt in den folgenden Minuten klar das stärkere Team. Die Berner spielen sich immer wieder gefährlich vor das Tor der Luzerner. Der Gastgeber ist dem 3:1 näher als der FCL dem Ausgleich. YB powert weiterhin, es scheint zu diesem Zeitpunkt nur noch eine Frage der Zeit bis das 3:1 fällt. Die Luzerner scheinen auf einen guten Konter zu hoffen. In der 72. Minute vollzieht der FCL einen weiteren Wechsel: Der schnelle Tasar kommt für Campo.

Mohamed Dräger war einer der aktivsten Luzerner heute Bild: Anthony Anex / KEYSTONE (Bern, 5. März 2022)

Es läuft bereits die 80. Minute als Ndiaye für Kvasina kommt. YB ist weiterhin dominant und in der 81. Minute zieht Rieder nur knapp am Tor vorbei. Nur wenig später hat Siebatcheu das 3:1 auf dem Fuss, schiesst aber über die Querstange. In der 84. Minute landet der Ball nach einer Ecke bei Dräger, dieser zieht aus über 20 Metern Distanz ab und trifft herrlich zum 2:2.

Die Schlussphase der Partie ist hektisch und YB drückt enorm auf den Siegtreffer. Die Luzerner verteidigen mit jedem Mann. Abpfiff: Das Spiel ist fertig, Luzern erkämpft sich nach frühem Rückstand ein 2:2.

Am nächsten Sonntag folgt nun das Heimspiel gegen GC. Will man vom Barrageplatz weg, muss gegen die Zürcher ein Sieg her.