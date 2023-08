Super League Ex-FCL-Puncher Mohamed Dräger wechselt von Nottingham Forrest zum FC Basel Transfer-Knaller: Nachdem der FC Basel das FCL-Juwel Ardon Jashari nicht verpflichten konnte, hat er den Luzerner Ex-Leihprofi Mohamed Dräger unter Vertrag genommen. Der tunesische Nationalspieler unterschrieb beim FCB einen Dreijahreskontrakt.

Der Ex-Luzerner Mohamed Dräger hat beim FC Basel einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Bild: PD (Basel, 25. 8. 2023)

Der FC Basel vermeldet den Transfer des offensiven Abwehrmanns auf seiner Homepage: «Mohamed Dräger wechselt per sofort vom englischen Premier-League-Klub Nottingham Forrest zum FCB. Der 27-jährige Aussenverteidiger unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2026.» Der beim SC Freiburg ausgebildete Deutsch-Tunesier erhält die Rückennummer 6.

Nachdem der FC Luzern die Avancen des FC Basel im Fall des hoch begabten Mittelfeldspielers Ardon Jashari, 21, bis dato erfolgreich abwehren konnte, wechselt nun also ein ehemaliger FCL-Leistungsträger zum Ligakonkurrenten ans Rheinknie. «Mohamed Dräger war von Februar 2022 bis Sommer 2023 leihweise beim FC Luzern engagiert und kennt die Schweizer Liga somit bereits bestens», schreibt der FCB.

WM-Teilnehmer mit Tunesien in Katar

In seiner Zeit beim FCL gelangen Dräger in den vergangenen eineinhalb Jahren in 48 Super-League-Partien 6 Tore. 10 weitere Treffer bereitete er vor. Der neue Profi der Bebbi ist WM-Teilnehmer von Katar. Mit der tunesischen Nationalmannschaft absolvierte er bis jetzt insgesamt 38 Länderspiele, dabei erzielte der offensive Rechtsverteidiger 3 Tore.

Heissblütiger Profi: Mo Dräger bejubelt eines seiner sechs Super-League-Tore, die er für den FC Luzern erzielte. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 22. 10. 2022)

Geboren und aufgewachsen in Freiburg absolvierte er sämtliche Jugendstufen beim SC Freiburg, ehe er sich im Sommer 2018 ins Kader der Profis spielte. Seine Karriere führte ihn dann leihweise zum SC Paderborn und von dort über Olympiakos Piräus zu Nottingham Forest nach England.

FCL zog die Kaufoption Ende der letzten Saison nicht

Beim FCL war man am Ende der vergangenen Saison zum Schluss gekommen, auf die Dienste von Dräger in Zukunft zu verzichten und die Kaufoption nicht zu ziehen. Hintergrund: Nach der wegen einer Verletzung nicht wirklich gelungenen WM-Teilnahme fehlte dem offensiven Verteidiger der Punch und die Power, welche ihn im ersten Jahr in Luzern noch ausgezeichnet hatte.

Mo Dräger äussert sich auf der FCB-Homepage wie folgt über seinen neuen Arbeitgeber: «Der FC Basel war in meiner Kindheit, ist jetzt und wird auch zukünftig der grösste Klub der Schweiz sein. Bei der Anfrage habe ich deshalb auch keine Sekunde gezögert. Beinahe mein kompletter Freundeskreis lebt und arbeitet hier in Basel und hier bin ich auch nicht weit weg von meiner Familie – das ist natürlich noch die Kirsche auf der Sahnetorte. Das Paket passt perfekt, ich freue mich auf meine neue Mannschaft und ganz speziell auch aufs Stadion, das in der Schweiz echt einzigartig ist.»