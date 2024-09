Daniel Wyrsch im Gespräch mit Pascal Loretz. Video: Roman Loeffel (Luzern, 1. 3. 2023)

Super League Pascal Loretz will in Zukunft beim FCL durchstarten – in der Gegenwart ist der junge Goalie gegen Basel gefordert Der 19-jährige Pascal Loretz hat seine unverhoffte Chance «aus dem Nichts» gepackt, der Krienser wird auch heute Samstag (20.30 Uhr, Swisspor-Arena/SRF 2) das FCL-Tor gegen den FC Basel hüten.

Pascal Loretz strahlt eine «unglaubliche Ruhe» aus. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (St.Gallen, 19. Februar 2023)

Obwohl der 32-jährige Routinier Vaso Vasic seit dieser Woche wieder mit der Mannschaft trainiert, bleibt Pascal Loretz im Tor des FC Luzern. Zu überzeugende Leistungen hat der 19-jährige Krienser in seinen ersten vier Spielen als Stellvertreter der verletzten Nummer 1, Marius Müller, und von Ersatz Vasic gezeigt.

FCL-Trainer Mario Frick sagt vor dem heutigen Heimspiel gegen Basel: «Pasci hat es sich mit seiner guten Serie verdient. Er hat einen Lauf, diesen will ich jetzt nicht beenden. Darum vertraue ich weiterhin auf Pasci.» Was auch noch für Loretz spricht, erklärt Frick Radioreportern:

«Er ist sehr klar im Kopf. Was er bisher geleistet hat, ist überragend.»

Abwehrchef Denis Simani schwärmte am vergangenen Sonntag nach dem 1:0-Heimsieg über GC: «Pasci macht es wirklich hervorragend, er strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Man denkt, das sei nicht erst sein viertes Spiel in der Super League, sondern er besitze mehr Erfahrung. Er gibt uns Vorderleuten ein super Gefühl.»

Der Newcomer harmoniert mit seinen Mitspielern

Betrachtet man die letzten vier FCL-Spiele, in denen Loretz zwischen den Pfosten stand, sind nicht nur die Ergebnisse erfreulich: YB (1:1), in Lugano (1:1) und in St. Gallen (2:2) sowie GC (1:0). Die Tatsache, dass Loretz nie aus dem Spiel heraus bezwungen wurde, ist ein weiteres Indiz für das erfolgreiche Zusammenspiel zwischen der Defensive und dem jungen Keeper. Man könnte einerseits feststellen: Loretz hat seine Ruhe auf die Abwehrspieler übertragen. Er selbst sagt: «Ein grosses Lob an meine Vorderleute, sie haben super wegverteidigt.»

Pascal Loretz ist ein geerdeter Jugendlicher. Er besucht die Sportklasse der Kantonsschule Alpenquai in Luzern, wird dort im Juni die Maturaprüfungen absolvieren. Am vergangenen Montag musste er um 10 Uhr zur Schule, nachdem er am Tag zuvor noch zusammen mit Torschütze Martin Frydek von den Fans als Matchwinner gegen GC gefeiert worden war. Autogramme müsse er am Gymnasium noch keine schreiben, erzählt er schmunzelnd, aber er sei von den Mitschülern und Lehrern positiv begrüsst worden. «Sie haben mir gratuliert.»

Pascal Loretz, der die Nummer 38 trägt, hat beim FCL und zuvor beim SC Kriens eine hervorragende Ausbildung genossen – auch fussballtechnisch. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 5. Februar 2023)

Seine Art ist es nicht, den grossen Star zu spielen. Natürlich steht er gerne im Tor – auch in der Super League, wo die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit eine ganz andere ist als in der drittklassigen Promotion League, wo er im Herbst zwölf Partien für den Spitzenreiter FCL U21 absolvierte. «Im ersten Profispiel gegen YB war ich schon ziemlich angespannt.» Eine gewisse Anspannung brauche es auch, findet er. Das Leibchen aus dem Debütspiel hat er übrigens zu Hause aufbewahrt.

Für Loretz’ mentale Stärke spricht, dass er parat war, als Müller und Vasic sich am 31. Januar im selben Cupspiel in Thun verletzt hatten. «Meine Chance ist recht unverhofft gekommen – sozusagen aus dem Nichts. Ich habe probiert, das Beste daraus zu machen. Ich glaube, es ist mir nicht schlecht gelungen.» Tore liess er lediglich durch vier Elfmeter zu (stets nach Intervention des Video Assistant Referee). Der Start im FCL-Tor fühle sich sehr gut an.

Zu den ersten Vorbildern gehörte Jonas Omlin

Pascal Loretz stammt aus einer sportbegeisterten Familie aus Kriens. Sein Vater kickte früher in unteren Ligen, Schwester Nina (21) spielt Handball beim LK Zug – steht meist im zweiten Team im Einsatz. Mutter Edith Müller Loretz ist beim SC Kriens nebenamtlich für Projekte und Strategie in der Geschäftsleitung verantwortlich.

Beim SCK begann Pascal als fünfjähriger Knirps zu kicken. Dort sah er zum ersten Mal den heutigen Nationalgoalie Jonas Omlin, der im Kleinfeld seine Laufbahn lancierte. «Die Karriere von Jonas ist schon sehr interessant, seine Explosivität beeindruckend», so Loretz über den neuen Keeper von Gladbach. Aber auch der Weg von David Zibung, er war 18 Jahre FCL-Profi, imponiert ihm. «Dave ist eine Klublegende.»

Das Ziel von Loretz ist, «in Zukunft beim FCL durchzustarten, einmal Stammgoalie zu werden». Müller hat noch bis 2025 Vertrag. «‹Mülli› ist und bleibt die Nummer 1», sagt Frick. Aber sicher heute Samstag gegen den FCB steht Loretz weiterhin im FCL-Tor.